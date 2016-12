Homem é assassinado com tiro na cabeça em distrito de Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa

O prefeito eleito de Londrina, Marcelo Belinati, anunciou na tarde desta quarta-feira (28) mais nomes que irão compor seu secretariado a partir de 1 de janeiro. São eles: Luiz Carlos Adati, para a Presidência da Sercomtel; Nado Ribeirete, para o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel); Tio Douglas para a Presidência da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina Geral (Acesf); Bruno Ubiratan, na Chefia de Gabinete; João Luiz Esteves, na Procuradoria Geral; Carlos Augusto Nasser, na Defesa Social; e Fernando Madureira, na Presidência da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).CurrículosO empresário Luiz Carlos Ihity Adati é engenheiro agrônomo e empresário há mais de 35 anos, sendo que há pelo menos 25 como sócio-diretor do Estacenter Parking. Foi presidente do Conselho Municipal de Turismo e diretor da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil); diretor de Turismo do Codel; diretor regional da Câmara de Comércio Brasil-Japão do Paraná e vice-presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná. Também assumiu a Associação Cultural e Esportiva de Londrina e é vice-presidente da Associação Brasileira de Estacionamentos (Abrapark). Exerceu diversos importantes cargos comunitários, inclusive o de coordenador-geral do Imin 100 do Paraná. No Japão, representou o Paraná como líder nikkey em vários programas do Ministério das Relações Exteriores.Reinaldo Gomes Ribeirete, o Nado Ribeirete, é empresário do ramo industrial. É arquiteto desde 1985, formado pela Unifil; possui pós-graduação em Gestão Ambiental. No campo político, foi prefeito de Ibiporã na gestão de 2001 a 2004 e presidiu, por 12 anos, o Consórcio para a Proteção Ambiental do Rio Tibagi (Copati).Tio Douglas é empresário e foi vereador na última gestão. Ele tem o curso de Técnico em Contabilidade (ensino médio), é graduado em Educação Física pela Unopar. Possui cursos de Desenvolvimento e Liderança, de Oratória e de Fé e Política. Ele também é uma liderança conhecida no meio católico, sendo membro atuante da Renovação Carismática Católica (RCC).Bruno Ubiratan é advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC – Londrina. Também é pós-graduando em Gestão Política pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foi coordenador na CMTU, junto ao governo do Estado já desempenhou a função de Relações Públicas na Secretaria de Obras. Também já participou de diversos projetos sociais em Londrina.João Luiz Martins Esteves é procurador do município de Londrina desde 1995. Advogado, é professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina (UEL) desde 1994, ministrando Direito Constitucional e Administrativo tanto na graduação quanto na pós-graduação. Possui o doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).Carlos Augusto Nasser é formado em Direito e atua na Polícia Federal desde 1990. Atuou em Chuí (RS), na fronteira com o Uruguai, em Foz do Iguaçu e, em Londrina, está lotado há 20 anos. Dentro da Polícia Federal ele trabalhou em diversos setores, do administrativo ao operacional, atuando em ações e operações nacionais e internacionais de combate à criminalidade.Eleito vereador nas eleições de outubro, Fernando Madureira aceitou se licenciar do Legislativo Municipal para assumir a FEeste desafio em prol do esporte londrinense. Ele é o terceiro nome confirmado por Marcelo para o seu governo.Com 47 anos, Fernando Madureira é formado em Educação Física pela UEL e idealizador do Centro de Treinamento Madureira, em Londrina. Atua há mais de 30 anos na área esportiva. É técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo desde 2005, e atuou nas Olimpíadas de Londres 2012, nas Olimpíadas da China (2008) com a atleta Natália Falavigna na conquista da primeira medalha olímpica do Brasil na história do taekwondo, e no Panamericano Rio 2007, além de outras competições de renome internacional. Em 1997 se formou mestre em taekwondo na Coréia do Sul. Presidente da Federação Paranaene de Taekwondo, criador e organizador do Brazil Open Championship Taekwondo (1997) – Campeonato Anual de Taekwondo com expressão nacional e internacional –, além da participação como técnico e atleta em diversas competições de renome nacional e internacional, além de proferir palestras e cursos de formação em todo o país.Outros nomesJá foram anunciados anteriormente Edson Luiz de Souza para as secretarias de Fazenda e de Planejamento; Moacir Sgarioni na Presidência da CMTU; Nádia Oliveira de Moura para a Assistência Social; Marcelo Canhada na Secretaria de Governo; Luiz Koury na Secretaria Municipal de Saúde; Maria Tereza Paschoal de Moraes na Secretaria de Educação.