Motorista é sequestrada junto com seu carro em Apuracana

Redação Bonde com assessoria de imprensa

PUBLICIDADE

Visando oferecer um serviço de iluminação pública mais resolutivo e de qualidade à população, a Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria de Obras, está realizando desde o início do mês o serviço de manutenção nas vias públicas durante a noite.Segundo o secretário de Obras, Alexandre Ferreira, duas equipes trabalham das 15 horas à meia noite, priorizando a substituição de luminárias e outros componentes nas ruas, e uma atua durante o dia na manutenção dos prédios públicos. "Dividimos a cidade em quatro setores e em um dia os eletricistas vistoriam as luminárias e componentes que necessitam de manutenção, e no outro é executado o serviço. Desta forma, fica mais fácil identificar as lâmpadas queimadas e solucionar o problema. Nosso objetivo com esta nova dinâmica é diminuir a demanda por este tipo de serviço", explica o secretário.Conforme Ferreira, em janeiro foram substituídas 136 luminárias somente nas principais avenidas de Ibiporã. Neste início de mês estão sendo trocadas uma média de 30 lâmpadas diariamente.No início de 2015 as prefeituras municipais assumiram os ativos de iluminação pública, antes sob gestão das distribuidoras de energia.A mudança foi definida pela Agência Nacional Energia Elétrica (Aneel) em setembro de 2010, com a publicação da Resolução 414. Com a normativa, a Aneel atende a Constituição Federal (CF) de 1988, que define a iluminação pública como responsabilidade do município e, para isso, permite a cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip).Desde então, foram investidos recursos expressivos na aquisição de equipamentos, materiais e contratação de pessoal para realizar este atendimento. As luminárias de 70W de vapor de sódio ou mercúrio foram substituídas pelas de 150W, de vapor metálico, em vários pontos da cidade, proporcionando melhor luminosidade e economia de energia.De acordo com a Secretaria de Obras, uma licitação está em andamento para a substituição de mais de mil luminárias em diversos pontos da cidade, tais como Jardim San Rafael, Vila Romana II, Vila Ypê e Carecão.Ibiporã possui cerca de sete mil pontos de iluminação. A solicitação de serviços, como a substituição de lâmpadas e demais componentes da iluminação das ruas (luminárias, lâmpadas, relés e reatores), deve ser feito na Secretaria de Obras, pelo telefone (43) 3178-8449. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.