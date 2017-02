Alexandre de Moraes pede desfiliação do PSDB

Divulgação

Redação Bonde com AEN

O Programa Praia Acessível está com duas novas cadeiras anfíbias e um novo ponto de atendimento no Litoral. Agora, cinco cadeiras especiais estão disponíveis para ajudar cadeirantes, pessoas com baixa mobilidade ou dificuldades de locomoção a ter um banho de mar seguro e confortável.O uso das cadeiras pode ser feito em dois pontos em Guaratuba: em frente à Associação dos Magistrados ou na Praia de Caieiras, em frente ao Restaurante San Remo. Em Matinhos, estão disponíveis duas cadeiras em Caiobá, na Praia Mansa. Em Pontal do Paraná, o equipamento fica na praia de Pontal do Sul. O uso das cadeiras é gratuito e pode ser feito todos os dias da semana, das 9h às 19h, com intervalo entre o meio-dia e as 13h30.Eduardo Montenegro usou a cadeira anfíbia em Guaratuba, no último fim de semana (4 e 5). Há 27 anos ele não entrava no mar e considerou o banho libertador."Um cadeirante precisa superar muitas coisas para entrar no mar, como a falta de equilíbrio, o receio da força da água e até mesmo o olhar das pessoas sobre o seu corpo e a sua condição. Minha experiência foi muito prazerosa e confortável", conta. "Na cadeira, as pernas e o quadril ficam presos, o que dá a sensação de segurança, além de ter a equipe da Sanepar junto o tempo todo. Foi perfeito. Eu deveria ter experimentado antes", disse.Eduardo foi incentivado pela esposa, Nádia. Ambos trabalham na Sanepar e descobriram o projeto através das divulgações internas da empresa. "O Eduardo estava um pouco desconfiado, mas gostou muito, pôde ir até mais fundo na água e já programamos voltar no próximo fim de semana. Eu fiquei muito emocionada de estar com ele nessa primeira vez de um retorno ao mar", diz Nádia.A segurança que Eduardo sentiu deve-se também ao fato de as cadeiras anfíbias possuírem rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas têm cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. Com capacidade para suportar até 120 kg, as cadeiras anfíbias são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura.As equipes de atendimento receberam treinamento especializado da Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social, responsável pelo Praia Acessível, em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).