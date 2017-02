PSOL recorre ao STF para derrubar nomeação de Moreira Franco

Agência Estado

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) afirmou nesta terça-feira (7), em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro - dos processos da Operação Lava Jato, em Curitiba -, que o presidente Michel Temer participou, em 2007, de uma reunião com a bancada do PMDB para discutir as indicações do partido para diretorias da Petrobras."Essa reunião era justamente o desconforto que existia com as nomeações do PT de Graça Foster para a Diretoria de Gás e José Eduardo Dutra para a presidência da BR Distribuidora terem sido feitas sem as nomeações do PMDB terem sido feitas", explicou Cunha, interrogado pela primeira vez como réu da Lava Jato.Temer depôs, por escrito a Moro, como testemunha de defesa do peemedebista, preso desde outubro de 2016. Em suas informações, o presidente declarou que "não houve essa reunião", citada na denúncia da força-tarefa da Lava Jato, contra Cunha."Fui comunicado (sobre a reunião), tanto eu como Fernando Diniz, na época, pelo próprio Michel Temer e pelo Henrique Alves (ex-ministro). O Michel Temer esteve nessa reunião junto com Walfrido Mares Guias."O ex-presidente da Câmara explicou que "houve uma revolta da bancada do PMDB na votação do CPMF". Temer era o presidente nacional do PMDB na ocasião."Nesse dia, eles chamaram, Michel e Henrique Alves chamaram para essa reunião, para acalmar a bancada, e a bancada acabou votando em seguida a CPMF."Cunha disse a Moro que "resposta do presidente Michel Temer nas perguntas está equivocada"."Ele (Temer) participou sim da reunião e foi ele que comunicou a todos nós o que tinha acontecido na reunião, porque não era só o cargo da Petrobras, era outras várias discussões que aconteciam no PMDB."Cunha declarou que havia um hábito semanal de reuniões dele e outros coordenadores do PMDB com Temer para "debater e combinar toda situação política"."Tudo era reportado, sabíamos de tudo e de todos."