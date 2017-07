Acabamento em lacca é opção sofisticada para móveis planejados

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

Com a chegada do inverno, é ampliada a busca por produtos elétricos, sobretudo aquecedores de ambientes, capazes de tornar o lar mais confortável e aquecido. No total, há três modelos diferentes de aquecedores de ambientes: termo cerâmico, refratário e a óleo, voltados para diferentes demandas, porém com as mesmas funcionalidades e com algumas vantagens e desvantagens conferidas durante a utilização.Marcos Lima, gerente regional da Telhanorte, afirma que antes da escolha, é necessário avaliar qual será a finalidade do aquecimento. "Caso a pessoa tenha interesse em aquecer o cômodo durante um curto período, como o acompanhamento de um filme com a família, por exemplo, a dica é optar pelos modelos refratários. Esse tipo de aquecedor conta com uma resistência, similar àquela encontrada nos chuveiros elétricos e que gera o calor concentrado. Por apresentarem tamanho reduzido, os aquecedores podem ser portáteis, ideais até mesmo para viagens", destaca Lima.O modelo termo cerâmico, por sua vez, aquece a placa de cerâmica que envolve o aparelho, fornecendo aquecimento. Uma ventoinha instalada no produto espalha o ar aquecido de forma bastante rápida. "É uma opção para quem busca o aquecimento bem distribuído no lar, uma vez que a cerâmica não ultrapassa a temperatura desejada", explica Lima. Os modelos com resistência cerâmica e elétrica têm desvantagem por ressecarem o ar de maneira mais intensa que os demais modelos. No caso desse aparelho, é recomendo o uso de umidificador, que auxilia no controle de problemas respiratórios e favorece o bem-estar daqueles que ocupam o ambiente.Para quem deseja, por exemplo, manter o ambiente confortável durante o sono, a dica é escolher o aquecedor a óleo. "Trata-se de um aparelho com alta eficiência e que, se utilizado na menor potência, consome o mesmo nível de energia que os demais modelos. O óleo, assim que aquecido, circula por uma serpentina, radiando o calor para o ambiente. Além de não ressecar o ar, possui ainda sistema de aquecimento silencioso", ressalta Lima.Para que não deseja adquirir um produto sazonal, ou seja, que só será utilizado no inverno, a dica é optar pelos climatizadores ou aparelhos de ar-condicionado, que, além de resfriar, permitem aquecer o ambiente. Embora sejam produtos com preço mais elevado, são vantajosos por oferecem mais de uma função e serem ideias para todos os dias do ano.É importante saber que, após a utilização dos aquecedores de ambiente, a parte frontal do produto, de onde é transmitido o calor, permanece extremamente quente. A dica é manter os aparelhos fora do alcance de crianças. Esses aparelhos devem ser manuseados somente pelas alças, exatamente para evitar acidentes domésticos.