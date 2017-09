Dr. Bactéria alerta sobre o uso de secadores de hotéis

Divulgação

Redação Bonde com Assessoria

Um ambiente colorido é capaz de influenciar o humor de qualquer pessoa além, é claro, de refletir personalidade e dar vida aos ambientes. Vale a pena investir numa paleta rica de cores para conferir personalidade à casa e, também, aos ambientes corporativos, aliás, são as cores que compõe o estilo dos espaços e garantem aquela surpresa de admiração.A escolha da cor de cada cômodo deve levar em consideração o estilo do ambiente, os gostos dos moradores e as emoções e as sensações que se deseja transmitir pelas tonalidades. As cores devem ser combinadas para que haja harmonia, equilíbrio e bom gosto no espaço decorado, considerando-se os aspectos emocionais e funcionais que as tonalidades possuem.Cores quentes - como amarelo, laranja, vermelho e terracota, por exemplo - trazem luz, alegria, otimismo, bom astral e estimulam o apetite. Já as cores frias - como violeta, azul, cinza e verde - são tranquilizantes, refrescantes e produzem uma sensação de relaxamento e bem-estar. E por que não apostar nos tradicionais e contemporâneos: preto e cinza? O preto é considerado a mais poderosa das cores, remete à força, elegância, luxo e sofisticação. Já o cinza ganha status de democrático por ser clássico e discreto, balanceando com várias outras cores, como o branco, que é a melhor representação da neutralidade, transmitindo frescor, amplitude, calma, serenidade.Mas, muito além das paredes pintadas e dos móveis coloridos, uma das opções mais surpreendentes são os revestimentos coloridos, que chegam com tudo para ressaltar a decoração com diversas cores e texturas. Abaixo, a Cerâmica Portinari, reuniu algumas opções para customizar ambientes.A diversidade de cores costuma deixar a casa ainda mais acolhedora e usar paredes coloridas, pede tons neutros no piso e no teto.Preste sempre atenção nos tons cromáticos com as cores primárias, secundárias e terciárias: o ambiente fica ainda mais sofisticado quando utiliza as nuances da mesma cor.Opte por utilizar cores com a mesma intensidade, brilho e luminosidade.Veja algumas inspirações!A arquiteta Ellen Saravalli projetou essa linda cozinha, totalmente preta. Para dar o charme, utilizou os tijolinhos de metrô da linha Decora, aplicados no estilo Chevron.Neste lindo projeto do escritório Trinity Projetos, os tijolinhos de metrô da coleção Bella Vita são o destaque. As tonalidades escolhidas transformaram o espaço em um ambiente tranquilo e suave.O revestimento para parede da coleção Draw dá um aspecto vivo e alegre ao ambiente. Além dessas cores, ele também está disponível nas cores: White, Soft Blue, Soft Green, Dark Blue, Dark Green, Bege, Yellow, Orange, Red e Decorados: Mix Blue e Mix Orange.Nesse projeto os porcelanatos da coleção Cosmopolitan são o destaque. Inspirados na textura do concreto, a coleção dá o toque de modernidade ao ambiente.Que tal o uso do amarelo na cozinha? Nesse projeto, a escolha foi pelos azulejos de metrô da coleção Decora.O porcelanato Jet Black, que possui o brilho e a cor mais intensa do mercado, foi a escolha do arquiteto Léo Shehtman para compor este ambiente, em que apenas preto e branco predominam.