Janela térmica e acústica é uma opção a mais para sua casa

Redação Bonde com Assessoria de imprensa

Aos que estão pensando em redecorar um ambiente ou se aventurar em um projeto inteiro, a designer de interiores, Elis Arantes, lista o que são tendências nos quesitos: cores, mobiliários, estilos, revestimentos e texturas. "Visando sempre o lado sustentável, acredito que da para mudar sem comprometer o meio ambiente, e vejo uma mudança no perfil das pessoas que estão procurando por soluções práticas e sustentáveis, essa é a maior tendência, em minha opinião", completa Elis.Quando falamos de cores, de acordo com Elis, além do Greenery da Pantone (escolhida a cor do ano em 2017), ainda há espaço para uma paleta de tons de cinza indo do branco ao chumbo e para tons de azul, rosa e amarelo."São cores que fazem bastante sucesso, combinam com o estilo industrial, um dos favoritos no momento, e facilitam a utilização de objetos decorativos rústicos ou revestimentos com formas geométricas, que estão super em alta", ensina a designer de interiores.Também é fácil notar que adesivos e papéis de parede estão sendo cada vez mais usados, mas a designer explica que revestimentos como tijolos aparentes e cortiça são os queridinhos atualmente. "Há ainda os azulejos geométricos, quadriculado ou gráfico que são fáceis de combinar com tons e materiais neutros", detalha.Para Elis, o que não sai de moda é a sustentabilidade. "Percebo uma mudança de conceito nas pessoas, elas têm se preocupado muito com o meio ambiente, e essa mudança de estilo de vida reflete na decoração", comemora a designer que ainda menciona um melhor aproveitamento de espaços para trazer o verde para dentro de casa."Mesmo as pessoas que moram em apartamentos e possuem uma vida agitada digna de uma metrópole como São Paulo, estão optando por plantas em casa, seja em paredes verdes, seja em hortas, seja em vasos para complementar a decoração", completa.Finalizando as dicas Elis menciona que objetos decorativos podem salvar uma decoração. "Podem ser almofadas, tapetes, esculturas e quadros, se bem escolhidos podem transformar um ambiente.Além disso, peças artesanais em crochet, tricot; esculturas de argila e madeira, mobiliário feito de paletes de madeira ou quadros de patchwork estão ganhando espaço. O que me faz lembrar ainda das peças com pele artificial, cadeiras, poltronas, sofás, almofadas e tapetes, trazendo charme e aconchego para a sua decoração", conclui.