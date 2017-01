Designer paranaense é um dos destaques da Campus Party 2017

Reprodução/Pinterest



Em quase todas as casas a cozinha é um dos principais ambientes, além do preparo das refeição, a cozinha é o cômodo que sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa, seja um jantar elaborado, assaltar a geladeira durante a madrugada ou, um lanchinho no meio da tarde.Como um cômodo de extrema importância, a cozinha merece estar sempre bem organizada para facilitar em qualquer preparo de refeição, uma cozinha organizada pode economizar um tempinho precioso durante o dia. Por isso é importante que tudo o que é mais usado esteja sempre a mão ou visível.Algumas dicas para manter a cozinha sempre organizada com baixos custos, é separar algumas coisinhas. Os caixotes e cestas, por exemplo, são boas e baratas soluções para organizar coisas como temperos e garrafas, ou até alguns mantimentos enlatados que ficam guardados nos armários.Uma coisa bacana para se ter na cozinha é o 'cantinho do café', seja uma gaveta, uma cesta ou uma parte do armário, precisa ser uma área separada para o café da manhã e tudo que é necessário para a refeição, assim, depois de acordar, não vai ser preciso ficar procurando ou se estressando e acabar tomando o café correndo ou saindo atrasado.Vidros e potes também são soluções ótimas para guardar os temperos, grãos, alimentos em pó. Assim além de melhor conservados, você pode colocar etiquetas delicadas e guardá-los no armário de forma que poupe espaço e tenha uma maior noção da quantidade de cada alimento que você tem em casa, o que pode ser uma grande ajuda na hora de fazer a lista de compras.Ganchos em cima da pia ou do fogão também podem ser soluções práticas e decorativas. Os utensílios mais usados ficam sempre ao alcance e ainda ajudam a compor a decoração da cozinha.Os potes são grandes desafios de quem quer manter a cozinha organizada, eles sempre acabam virando uma bagunça ou as tampas perdidas, é um verdadeiro pesadelo. Mas um jeito simples de tentar mantê-los sempre no alcance dos olhos e arrumados, é colocar um dentro do outro por tamanho. O mesmo serve para as formas e travessas, assim o até para encontrar o que você precisa será muito menos trabalhoso.