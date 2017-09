Designers brasileiros criam anel sementeira que gera mudas de verdade

Pinterest

Com informações da Casa Vogue

Está na moda ser vintage na decoração! Veja aqui uma seleção com quatro banheiros diferentes e inspiradores que traduziram de modo charmoso a estética do passado.Uma decoração vintage, mas atual. Para atender o pedido da proprietária, o arquiteto Rodrigo Cunha, do escritório rodraarq., misturou elementos que revisitam diferentes épocas no banheiro do apartamento. Nas paredes, ele apostou no cimento queimado e em azulejos do tipo metrô, elementos que conferem uma atmosfera urbana e descolada. A fim de dar um efeito antigo no piso, pastilhas hexagonais formam padrões florais - um clássico dos banheiros com pastilhas.O banheiro criado por Andrea Marcante e Adelaide Tesla, linhas retas de sotaque modernista se encontram com uma paleta retrô de tons pastel na pia. O destaque fica por conta da cuba cor-de-rosa, que ganha vida nova graças à presença do preto na estrutura do armário e do cinza nas paredes. Para deixar tudo ainda mais interessante, o duo elegeu um espelho redondo e minimalista.Se existe uma combinação de materiais que pode receber o título de luxuosa é a formada por mármore, metal dourado e piso chevron de madeira. Somando espelhos a esse mix poderoso, o estúdio Maddux criou este banheiro. Apesar de todos os elementos evocarem charme do passado, a forma como foram utilizados é muito contemporânea.Um clima vintage invade este banheiro, onde os olhos logo se voltam para a banheira de estilo vitoriano. Para completar a composição, os revestimentos seguem o mesmo tema com a cerâmica, que lembra tijolinhos, em tons de verde até o meio da parede e o piso de madeira.