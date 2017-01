Elenco de 'Senhor dos Anéis' faz reunião 15 anos após término das filmagens

Agência Estado

A 23ª edição do SAG Awards, prêmio do Screen Actors Guild, o Sindicato de Atores dos EUA, foi entregue neste domingo (29), e contemplou interpretações em cinema e TV, filmes e séries.Alguns candidatos que estavam na lista dos indicados confirmaram seu favoritismo. Como foi o caso da estrela do momento Viola Davis, que levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance no longa Um Limite Entre Nós (ela também ganhou o Globo de Ouro pelo mesmo trabalho).Outra queridinha do público e crítica, Emma Stone levou sua estatueta de Melhor Atriz por La La Land. Teve ainda Claire Foy, como melhor atriz em série dramática por The Crown, e Sarah Paulson, como melhor atriz em minissérie ou filme para TV por People vs. O.J. Simpson: American Crime Story. Bryan Cranston foi escolhido como Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV por All the Way.Ao longo dessas mais de duas décadas, não apenas o SAG Awards, mas também os prêmios dos demais sindicatos acabaram por substituir o Globo de Ouro, da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, como indicativos do Oscar.Hidden FiguresDenzel Washington por FencesEmma Stone por La La LandMahershala Ali por MoonlightViola Davis por FencesStranger ThingsOrange is the New BlackClaire Foy por The CrownJohn Lithgow por The CrownWilliam H. Macy por ShamelessJulia Louis Dreyfus por VeepBryan Cranston - All the WaySarah Paulson - The People v. O.J. Simpson: American Crime Story