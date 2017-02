Millie Bobby Brown aparece de cabelos cacheados para falar de Stranger Things

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Esta semana começam os novos episódios das séries transmitidas pela Warner Channel. Confira:Terça-feira (7)Supernatural – Episódio "First Blood"Às 21h40 - Depois de serem presos pela tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, Sam e Dean devem encontrar uma maneira de sair do centro de detenção subterrâneo que fica no meio do nada. Na busca pelos irmãos Winchester, Mary e Castiel procuram ajuda de uma fonte improvável.Máquina Mortífera – Episódio "Brotherly Love"Às 22h30 - Riggs e Murtaugh acabam se envolvendo no roubo de um contêiner com grande quantidade de cocaína. Murtaugh sente algumas dores no peito. Riggs descobre que a advogada responsável por um caso de defesa é Trish Murtaugh.Quarta-feira (8)Arrow – Episódio "Who Are You?"Às 21h40 - Oliver fica preocupado quando descobre que Prometheus está certo e que ele é realmente um assassino em essência. O arqueiro procura alguma esperança no retorno milagroso de Laurel Lance. No entanto, Felicity, ainda lidando com o assassinato do detetive Malone, está decidida a se vingar e quer parar Prometheus a qualquer custo.Supergirl – Episódio "Supergirl Lives"Às 22h30 - Kara investiga a história de uma mulher desaparecida chamada Izzy, embora Snapper Carr tenha dito a ela para não tocar no assunto. Quando Kara e Mon-El checam o último lugar onde Izzy foi vista, eles acabam passando através de um portal para outro planeta, onde os oprimidos são vendidos como escravos. Alex culpa a si mesma e ao seu novo relacionamento com Maggie pelo desaparecimento de sua irmã.Quinta-feira (9)DC’s Legends of Tomorrow – Episódio "Raiders of the Lost Art"Às 21h40 - Damien Darhk e Malcolm Merlyn tentam capturar Rip Hunter em 1967 e criam uma aberração grande o suficiente para chamar a atenção dos heróis. Quando a equipe chega, eles descobrem que Rip é apenas um estudante de cinema e não tem lembranças de seu passado devido ao desvio da linha temporal. Depois de tentar convencer Rip de quem ele era, os heróis descobrem que ele possui um artefato incrivelmente poderoso.Flash – Episódio "Borrowing Problems from the Future"Às 22h30 - Barry é atormentado por uma visão do futuro em que Iris é assassinada por Savitar. Quando um criminoso chamado Plunder aparece em Central City, Barry lembra a presença do vilão em sua visão do futuro e teme pela vida de Iris. Confuso sobre a hesitação de Barry em combater Plunder, Wally decide intervir como Kid Flash.Sábado (11)Duas Garotas em Apuros – Episódio "And the Two Opennings: Part Two"Às 13h - Sophie entra em trabalho de parto pouco antes da grande inauguração do Dessert Bar e exige que Max e Caroline estejam presentes para o nascimento. Além disso, as meninas entram em encrenca por não obter licença para vender bebidas no novo empreendimento.Mom – Episódio "Swords Fights and a Dominican Shortstop"Às 13h25 - Christy pensa em desistir de seu sonho de se tornar advogada, quando a ex-namorada de Bonnie, Jeanine, oferece um emprego lucrativo no setor imobiliário. Além disso, Adam fica muito curioso sobre o passado de Bonnie com mulheres.Domingo (12)O Chefe da Casa – Episódio "Two Tickets to Paradise"Às 13h - Adam ganha dois ingressos bastante concorridos para um jogo do Pittsburgh Steelers, mas fica dividido entre levar a esposa, Andi, ou seu irmão, Don.Kevin Pode Esperar – Episódio "Sleep Disorder"Às 13h25 - Kevin reorganiza a casa a seu gosto após seus amigos o convencerem de que Donna é quem tomou todas as decisões em benefício próprio. Kendra pede a ajuda do tio Kyle para deixar Chale mais forte.