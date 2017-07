'Perdidos em Paris' marca a despedida de Emmanuelle Riva

Divulgação/Adoro Cinema

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

A HBO Latin America anuncia o início das filmagens da terceira temporada da produção original Magnífica 70. Com dez episódios, a nova temporada começa com os "magníficos" separados e diante de um fato inesperado: a produtora Magnífica, na Boca do Lixo, foi consumida pelas chamas de um grande incêndio.A primeira temporada de Magnífica 70 terminou com o falso triunfo dos heróis: Vicente convertido ao cinema, Dora se assumindo como atriz, Manolo dono da Magnífica e Isabel livre do domínio do pai general.A segunda temporada é quando tudo dá errado: encerramos com Vicente dominado pelo seu lado sombrio, Dora prisioneira de assassinos pornógrafos, Manolo tocando fogo na Magnífica e Isabel entrando para a luta armada, disposta a mudar o país com o uso da violência.Esta terceira tentará reconduzir nossos heróis ao triunfo, às origens do que os fez chegar até aqui: a paixão pelo cinema. Mas os conflitos são muitos: Vicente enfrenta seus fantasmas, que dominam sua vida; Dora quer vingança; Manolo está tentando reerguer a produtora, e Isabel terá que escolher qual é o melhor instrumento para a luta das mulheres: o amor ou as armas.Nesta terceira temporada, os caminhos dos "Magníficos" Marcos Winter (Vicente), Simone Spoladore (Dora), Adriano Garib (Manolo) e Maria Luísa Mendonça (Isabel) irão cruzar com situações ameaçadoras.Além dos "Magníficos", a produção conta também com Mariana Lima (Marina), Leandro Firmino (Carioca), Charles Fricks (Wolf), Mario Gomes (Helio Pontes) e Taumaturgo Ferreira (Bruno Boaventura). Os atores Gracindo Junior, Maria Zilda Bethlem, Cristina Lago e Vinicius de Oliveira são os novos talentos da temporada."A terceira temporada de Magnífica 70 vem para reforçar o compromisso que a HBO tem em contar histórias únicas, ousadas e originais. A série é uma das principais apostas na América Latina e faz muito sucesso também em países da Europa e nos Estados Unidos, provando a qualidade e versatilidade dos nossos conteúdos", afirma Roberto Rios, Vice-presidente Corporativo de Produções Originais da HBO Latin America.Escrita por Cláudio Torres, Renato Fagundes e Leandro Assis, Magnífica 70 tem direção geral de Cláudio Torres. A série é produzida por Luis F. Peraza, Roberto Rios e Maria Angela de Jesus, da HBO Latin America Originals, Cláudio Torres e Gustavo Baldoni da Conspiração Filmes.Produções originais – Desde 2004, a HBO Latin America já produziu diversos documentários, séries e programas especiais na região, como Deus Inc., Magnífica 70, Sr. Ávila, Prófugos, Alice, Capadócia, Filhos do Carnaval, Mandrake e Epitáfios. Além da terceira temporada de Magnifica 70, a empresa lançará neste ano a segunda temporada de O Hipnotizador e as primeiras temporadas de O Jardim de Bronze e A Vida Secreta dos Casais. Exibidas em toda a América Latina, as séries se caracterizam pela originalidade, ousadia, qualidade da produção e pelo investimento em novos talentos. Todas as produções da HBO Latin America Originals são realizadas em 4K.As primeiras temporadas completas de Magnifica 70 estão disponíveis exclusivamente na plataforma HBO GO para os assinantes das operadoras participantes. Os assinantes podem acessar a HBO GO pelo site www.hbogo.com.br em qualquer computador (desktop ou notebook, com qualquer sistema operacional) ou baixando o aplicativo em dispositivos móveis com iOS 7.1+ (iPad, iPhone, iPod Touch) e Android (OS 4.0+). Na telinha está disponível por meio do Xbox 360 (para usuários do Xbox Live), Chromecast e Apple TV®.