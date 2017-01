Longa brasileiro 'Aquarius' é indicado ao César de Filme Estrangeiro

Luiz Zanin Oricchio - Agência Estado

PUBLICIDADE

Deu o que mais ou menos estava previsto nas indicações do Oscar 2017: muitas foram para "La La Land", talvez o filme do ano pelas simpatias que vem angariando. Também estava no script que, ao contrário de 2016, quando a comunidade negra de Hollywood foi ignorada, desta vez há pelo menos três filmes com atores e temática afro-americana estão nas cabeças: "Cercas", "Estrelas Além do Tempo" e "Moonlight".Entre os diretores, desponta o óbvio Damien Chazelle, de "La La Land", mas também, concorrendo com ele, Kenneth Logan, de "Manchester à Beira-Mar", e Barry Jenkins, de "Moonlight". A (relativa) surpresa nessa categoria foi a presença de Mel Gibson, que andava meio queimado na Academia. Além disso, "Até o último Homem" concorre entre os nove indicados a melhor filme. E o ator, o herói da história da 2ª Guerra, Andrew Garfield, está entre indicados.Talvez Garfield não leve o prêmio. Ryan Gosling, de "La La Land", e Casey Affleck, de "Manchester" são os favoritos, mas a sua simples presença é significativa, pois trata-se de um herói de guerra que jamais pegou numa arma.A estatueta deve ficar entre os favoritos, a não ser que a Academia resolva radicalizar na causa afro-americana e entregar o prêmio a Denzel Washington, maravilhoso no papel de um trabalhador dos anos 1950 em Pittisburgh.Foi estranha sua ausência entre os diretores indicados. Talvez a estrutura do filme, adaptado de uma peça teatral, tenha incomodado os votantes. Mas "Cercas" é de fato muito forte, em especial pelas atuações de Washington e Viola Davis.Viola concorre como atriz coadjuvante e está entre as favoritas nessa categoria, apesar da concorrência forte com Naomi Harris ("Moonlight"), Otavia Spencer ("Estrelas Além do Tempo") e Michelle Williams ("Manchester").Entre as atrizes, chama a atenção a presença de Isabelle Huppert, por "Elle". É, talvez, a grande atriz da atualidade, uma unanimidade na Europa, e aqui interpreta um papel surpreendente, difícil, do jeito que ela gosta de encarar.Mas há a favorita "Emma Stone", uma graça em "La La Land". E não se pode descartar a caracterização de Natalie Portman como Jacqueline Kennedy em Jackie, interessante "docudrama" de Pablo Larraín.Entre os documentários, os especialistas dão como favorito "O.J.: Made in America", sobre o caso de O.J. Simpson. No entanto, o italiano "Fogo no Mar", de Gianfranco Rosi, é nada menos que estupendo, com a história trágica dos refugiados da África que tentam atingir a Europa pelo Mediterrâneo. Não se trata apenas do tema urgente. É grande cinema e venceu o Festival de Berlim. Mas talvez os votantes prefiram um tema americano.Entre os atores coadjuvantes, há também muita concorrência e Dev Patel tem sido apontado como forte candidato por sua atuação em "Lion". Mas um destaque é o veterano Jeff Bridges em sua caracterização como xerife cético em "A Qualquer Custo", surpreendente história de roubo a banco ambientada no Texas.Entre os candidatos a filme estrangeiro há a força inventiva do iraniano "O Apartamento", mas Asghar Fahradi já venceu um Oscar e a comédia alemã Toni Erdmann vem atropelando concorrentes por onde passa.O Oscar deste ano tem uma característica interessante. Talvez não haja nenhum grande, imenso filme, daqueles capazes de reunir unanimidade em torno de si. Há a simpatia de "La La Land", com sua suavidade propícia num tempo difícil para os Estados Unidos e para o mundo. Seria antipático tachá-lo de escapista. É apenas bonito e romântico.Mas há também dramas sólidos como "Manchester à Beira Mar", "Cercas" e "Moonlight", todos merecendo atenção tanto dos votantes quanto dos cinéfilos. Falam de coisas sérias e atuais, como a culpa que não passa, a paternidade problemática, a homossexualidade difícil de ser assumida em determinados meios e circunstâncias.São filmes muito bons e, junto com "Até o Último Homem", um drama de guerra, "Estrelas Além do Tempo", sobre mulheres negras que trabalharam em missões espaciais da Nasa, e "A Chegada", uma ficção científica nada banal, compõem um panorama bastante interessante de um cinema que não se ocupa apenas de blockbusters desmiolados.