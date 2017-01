Hugh Jackman publica mais informações sobre "Logan"

Redação Bonde

Enquanto o Canal Sony tem as "Quintas de Shonda" para reprisar os episódios de Grey's Anatomy, Scandal e How To Get Away With Murder que estrearam durante a semana, a emissora americana ABC tem o movimento "Thank God It's Thursday" (TGIT), que na tradução signfica "Graças a Deus é Quinta", dia em que exibe as produções de Shonda Rhimes. Mas parece que esse "agradecimento divino" vai demorar mais uma semana nos Estados Unidos.Os novos episódios de Grey's Anatomy e How To Get Away With Murder, assim como a sexta temporada de Scandal, estavam previstos para estrear nos Estados Unidos em 19 de janeiro, mas foram adiadas para o dia 26 de janeiro por causa de Donald Trump. Indiretamente, pelo menos.Isso porque, segundo o EW, no dia 19, o programa 20/20 da ABC vai exibir um especial de uma hora de duração sobre a tomada de posse de Donald Trump — que acontecerá no dia 20 de janeiro — e a chegada da família dele à Casa Branca. Chamado de America’s First Family: The Trumps Go to Washington (A Primeira Família Americana: os Trumps Vão para Washington, em tradução livre), o especial vai ser precedido de episódios repetidos de Grey's Anatomy e Scandal.E por que, então, a ABC não exibe capítulos inéditos das séries da ShondaLand — produtora de televisão fundada por Rhimes — como tem anunciado há algumas semanas na TV americana? Publicamente, o canal revelou que a mudança foi para garantir que TGIT retornaria com episódios novos das três séries (e não somente duas). Mas parece que foi uma decisão de última hora para exibir o especial sobre a posse do presidente eleito dos Estados Unidos.Então, agora é certo: oficialmente, Grey's Anatomy, How To Get Away With Murder e Scandal retornam à ABC no dia 26 de janeiro. No Brasil, as séries são exibidas pelo Canal Sony.Com informações do site Adoro Cinema