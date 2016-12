Raízes discute racismo, escravidão e a luta pela liberdade

Paulo Virgílio - Agência Brasil

PUBLICIDADE

A Agência Nacional do Cinema (Ancine), em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), lançou na terça-feira (27) a quarta edição da chamada pública Prodav 05/2016. De acordo com a agência, serão R$ 10 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que serão investidos no desenvolvimento de 70 projetos de obras audiovisuais seriadas e não seriadas de longa-metragem e de formatos de obra audiovisual.Desde sua primeira edição, em 2013, a linha Prodav 05, que faz parte do Programa Brasil de Todas as Telas, já investiu em 263 projetos na etapa de desenvolvimento. Cada produtora brasileira independente pode inscrever até duas propostas, que serão avaliadas de acordo com o potencial criativo do projeto, qualificação técnica dos profissionais contratados e histórico da empresa proponente.Segundo a Ancine, é vedada a inscrição de projeto em fase de produção ou que tenham sido contemplados em outra linha de desenvolvimento do FSA. A agência informou ainda que a distribuição dos recursos respeitará o critério regional, destinando no mínimo 30% a propostas apresentadas por empresas sediadas nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, e no mínimo 10% para propostas apresentadas por empresas sediadas na região Sul e nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais.As empresas produtoras interessadas podem inscrever seus projetos desta quarta-feira (28) até 16 de fevereiro de 2017, nodo FSA.