Grupo OM e O Negócio do Varejo apresentam as principais tendências do varejo global

Carlos Alberto Bellinaso Pintor, radialista, escritor, ator, jornalista, poeta, publicitário. Este é Carlos Alberto Bellinaso, 46 anos. Já atuou como gerente da Rádio 105 FM; gerente comercial da RBS TV SMA; executivo da RBS TV-Uruguaiana; gerente geral de O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná; Gerente Regional da Folha de Londrina e Folha de Negócios e gerente Regional da Gazeta Mercantil-RS. Diretor comercial do jornal A Razão, ministra cursos de Vendas, Marketing e Gestão de jornal, rádio e tevê.

Modelo MEGA BRT passará por testes no sistema de transporte da capital cariocaA Neobus, em parceria com a Volvo, desenvolveu uma nova versão do ônibus articulado MEGA BRT com 22 metros de comprimento total, a maior já produzida. A primeira unidade do veículo será testada no sistema de transporte BRT do Rio de Janeiro.Segundo Edson Tomielo, diretor da Neobus, a estreita parceria com a Volvo permitiu a fabricação do novo modelo. "Esse ônibus passará por diversos testes de campo, pois é muito importante no desenvolvimento de um novo produto avaliar tanto o desempenho e combinação do chassi com a carroceria, quanto a sua utilização no dia a dia do operador", explica o executivo.Com design externo diferenciado, o MEGA BRT possui maior área envidraçada e amplo salão de passageiros, com mais espaço interno, tanto em altura como em largura. O ônibus possui o novo chassi Volvo B 340M Euro 5 e capacidade de transportar 44 passageiros sentados e 165 em pé.O veículo conta com sistema de ar-condicionado Spheros CC670T, poltronas do tipo Urbana Injetada de 860 mm de largura com encosto de cabeça alto, espaço para cadeirante e 15 poltronas destinadas a idosos, gestantes ou pessoas com mobilidade reduzida/deficiências.Internamente, o Mega BRT tem sistema audiovisual com rádio MP3-CD com entrada USB e dois monitores LCD de 21,5 polegadas. Para aumentar a segurança, o motorista dispõe de sistema de monitoramento com nove câmeras, sirene de marcha à ré, sensor de estacionamento e sistema multiplex, além de faróis de neblina.