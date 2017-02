Novos ônibus Neobus Mega Plus entram em operação na Viação Canarinho

Quem escreve esta coluna?

Na empresa há 13 anos, Pontalti sucede a Edson Tomiello, que passa para o Comitê ExecutivoDesde o dia 1º de fevereiro, Alexandre Pontalti é o novo diretor da Neobus. O executivo dará continuidade ao trabalho de então diretor Edson Tomiello, fundador da empresa e que passa a ser membro do Comitê Executivo da fabricante.Há 13 anos na companhia, Pontalti, 52 anos, graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Administração Financeira e Mestrado em Economia, atuava até então como diretor administrativo-financeiro. Ele dará prosseguimento ao trabalho de crescimento e fortalecimento da marca iniciado e efetuado por Tomiello desde a fundação da Neobus, em 1991, e que a tornou reconhecida no Brasil e no exterior."A Neobus tem como desafio e objetivo ampliar a sua presença no mercado nacional e, sobretudo neste momento da economia brasileira, buscar crescer no exterior, por intermédio da intensificação de suas exportações. Para isso, vamos seguir trabalhando focados na eficiência operacional, na elevação do padrão de qualidade e produtividade, e no estreitamento do relacionamento com os clientes e com o mercado", destaca Pontalti.Depois de 26 anos à frente da Neobus, Edson Tomiello passa a atuar como membro do Comitê Executivo. A mudança faz parte do plano estratégico da empresa e tem como objetivo colaborar para as metas de crescimento da fabricante."No Comitê Executivo, poderei me dedicar melhor, como empreendedor que sempre fui, às questões estratégicas e focado no futuro dos negócios da Neobus. Nesse momento de transição, continuarei acompanhando a atuação da empresa junto ao mercado. Esta alteração faz parte do processo evolutivo da companhia e já estava planejada", explica Tomiello.A Neobus é uma das fornecedoras líderes para os sistemas de BRTs do Brasil e da América Latina. Teve início com a produção de componentes para a indústria automotiva e, em 2000, passou a se dedicar, de forma integral, ao desenvolvimento de veículos para o transporte de passageiros, iniciando com a produção do micro-ônibus Thunder+, um produto diferenciado e estruturado para o trânsito pesado.Sempre focada na inovação, lançou diversos modelos diferenciados, como o Spectrum, em 2002, o Thunder Plus, em 2004, e as linhas Spectrum Road e Spectrum Class, em 2006 e 2008, respectivamente. Em 2010, desenvolveu o MEGA BRT e, em 2012, o seu primeiro modelo rodoviário, com a linha New Road N10.Com cerca de 1.200 colaboradores, possui unidades fabris no Brasil e no México.