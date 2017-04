Cantor Belchior morre aos 70 anos

Reprodução/Facebook/Dom Fotografia

Diferente das tradicionais festas alemãs no Brasil, a Maifest, que acontece em Rolândia no fim do mês de abril, agitará a cidade com muitas atrações. Entre todas as coisas que chamam atenção para a festa, uma delas é a comidas típica de rua da Alemanha, como o pão com linguiça artesanal, o sanduíche de Eisbein desfiado, o famoso Bretzel, ideal para acompanhar um chope, além de hambúrgueres especiais.A festa contará com muitos rótulos de chopes artesanais da região. Cada cervejaria trará para o evento o melhor da sua produção de chopes e cervejas. O tradicional Pilsen será artesanal e puro malte.O evento também terá a presença dos principais artesões e artistas da região na já clássica feira de artesanato, que acompanha os principais eventos de Rolândia.Com a abertura marcada para às 18 horas do dia 29 de abril nos pavilhões da Oktoberfest, a Maifest receberá a apresentação dos grupos folclóricos alemães locais, Rotkappen e Weisser Schwan, e diversos grupos do sul do país. A primeira noite da festa será encerrada com um baile ao som da banda 'Os Sonatas', grupo vindo direto de Santa Catarina.Já no dia 30 de abril às 10h, as atividades têm início com um workshop realizado pela Concerva de Londrina com cervejeiros artesanais. Algumas marcas londrinenses já foram confirmadas para participar da atividade, como Amadeus, Cassino, Mocó 49, Von Borstel, Geada Negra, Dr. Margosa, além da Dantzig de Primeiro de Maio e a Rotkappen Bier de Rolândia.A atração musical durante o domingo fica por conta da banda 'Os Sonatas', além de apresentações culturais, com muita comida típica e bebida.A motivação principal e desafio em manter a tradição é o levantamento do Maibaum. Trata-se de um mastro de mais de 20 metros de altura pesando mais de 1,5 toneladas, um símbolo que é erguido em toda a Alemanha para pedir fertilidade e boas colheitas.O Maibaum será adornado com escudos que representam as tradições e riquezas de Rolândia, entre outros brasões das famílias que povoaram Rolândia e que exercem papel fundamental no desenvolvimento da cidade até os dias de hoje.O levantamento ocorrerá na manhã do dia do trabalho (1 de maio), na praça localizada entre a rodoviária e a praça Castelo Branco. Em seguida segue o evento com o Torneio de Futebol do Trabalhador e a festa do Trabalhador.O público esperado para o evento é de mais de 4 mil pessoas e os ingressos já estão sendo vendidos antecipadamente em diversos pontos de Londrina, Rolândia, Arapongas, Maringá e Presidente Prudente e também poderão ser adquiridos no dia, cada ingresso adquirido terá direito a um copo de Chopp de 300 ml Pilsen Artesanal ou a um refrigerante.