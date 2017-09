AEN-PR

A Secretaria de Estado da Cultura lançou nesta terça-feira (05) o edital de Produção e Distribuição de Obras Audiovisuais (004/2017) que vai destinar R$ 3,75 milhões para o fomento do setor audiovisual. O edital vai selecionar sete curtas-metragens, seis telefilmes, dois longas-metragens e dois projetos de distribuição de obras cinematográficas.Confira o edital completo aqui Os recursos são parte do orçamento da Secretaria de Estado da Cultura com complementação da Agência Nacional de Cinema (Ancine) por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav).O chamamento foi publicado no Diário Oficial Executivo do Estado – Suplemento de Comércio Indústria e Serviços Nº 10.023. As inscrições vão do dia 18 de setembro e até as 17h50 de 25 de outubro. Todo o processo de inscrição, habilitação, mérito e acompanhamento será feito de forma online pelo sistema SisProfice.Na categoria de curta-metragem podem concorrer pessoas físicas e jurídicas exclusivamente sediadas em municípios do Interior do Paraná. Já nas modalidades longa-metragem, telefilme e distribuição podem concorrer pessoa jurídica com fins lucrativos, classificadas na Ancine como agentes econômicos brasileiros independentes, devidamente registrada no Estado do Paraná há pelo menos 12 meses a contar da data de lançamento deste edital.Para participação no edital os proponentes deverão contratar pelo menos 40% de profissionais paranaenses em sua equipe técnica e elenco. As filmagens e locações deverão ser preferencialmente realizadas dentro do espaço geográfico do Estado do Paraná, gerando emprego e renda diretos e indiretos.