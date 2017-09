Nova editora aposta em livros clássicos de terror e fantasia

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

O Conservatório Musical de Londrina (CML) comemora os seus 65 anos com programação gratuita e dirigida ao público geral. Neste sábado (9), às 20 horas, no Teatro Crystal, será realizada a apresentação, com a participação de alunos e professores. O programa - que traz músicas clássicas e populares – abre com a participação das professoras Sandra Dellalo e Gislaine Mafra, responsáveis também pela direção musical, executando ao piano a quatro mãos a composição "Pétit Suíte" (C. Debussy). Dando continuidade à programação, destaque para a participação do aluno de nível avançado e professor Daniel Gouveia Pizaia, ao piano, apresentando "Impromptu op. 90 n.º 4" (F. Schubert).Na segunda parte do programa, voltada à música popular, terá a apresentação do Coral da OAB/PR-Londrina, que irá apresentar as canções(Tom Jobim e Luiz Bonfá) e(Sá e Sérgio Magrão), sob a regência de Cleciane Pugsley.A programação segue até o final do ano com mais duas apresentações musicais: no dia 8 de outubro, às 17 horas, o "Musical Infantil" terá a participação de professores e alunos. No dia 29 de Novembro, às 21 horas, a programação será encerrada com, dando destaque ao repertório de música popular nacional e internacional. As duas apresentações serão realizadas na Sede de Inverno do Londrina Country Club. Os eventos têm patrocínio cultural da Imobiliária Cruciol, da Construtora A. Yoshii e do Instituto Cultural e são gratuitos.Recital Remember II9 de Setembro, às 20 horasLocal: Teatro Crystal Palace - Rua Quintino Bocaiúva, 15Musical Infantil8 de Outubro, às 17 horasLocal: Sede de Inverno do Londrina Country Club - Rua Fernando de Noronha, 977Show CML Pop29 de Novembro, às 21 horasLocal: Sede de Inverno do Londrina Country Club - Rua Fernando de Noronha, 977