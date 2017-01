Agricultura realiza Feira da Uva a partir desta sexta-feira em Guaravera

Divulgação

Divulgação

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

PUBLICIDADE

A partir de 1º de fevereiro, o Centro Cultural do Boulevard Londrina Shopping, criado para divulgar exposições e artistas regionais, exibe 15 telas do autodidata Napa que há 13 anos compõe o cenário do graffiti londrinense. O público poderá conferir diversas obras com aplicação de quase todos os estilos e técnicas do graffiti.Com o tema DesconstruAÇÃO e foco na diversidade da arte, as imagens exibem "perspectivas conservadoras e críticas, possibilitando um viés artístico que se propõe mutante e resistente", afirma o artista. Segundo ele, a exposição pretende compartilhar obras que emergiram na relação com realidades múltiplas e em constante transformação.Napa é integrante do coletivo CAP STYLE CREW, formado por quatro grafiteiros do norte do Paraná. Atua como arte-educador, grafiteiro, artista plástico e tatuador, vivências que considera fundamentais para a composição de sua arte, criativa e inovadora.A exposição, com todas as obras à venda, segue até o mês de março, no Centro Cultural do Boulevard Londrina Shopping, no piso superior do empreendimento. A visitação é gratuita, aberta de segunda à sábado das 10 às 22 horas e aos domingos e feriados das 14 às 20 horas.