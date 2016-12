Centro de Referência, Memória e Cultura Indígena oferece visitas guiadas

Raphael Dias/Gshow

Desta vez não tinha nada de errado. Aquele Réveillon dos sonhos, pagos em muitas parcelas para Théo (Leandro Hassum) conseguir começar o ano sem confusões com a filha Duda (Mel Maia). Até que, nas vésperas da virada de ano, ele descobre que a empresa de turismo contratada faliu, e o pacote contratado foi por água abaixo.O episódio deste domingo, dia 01 de janeiro, o último da temporada de estreia do seriado, conta com a participação especial de Virgínia Cavendish e Marcelo Airoldi, como o casal Carmen e Aloísio, amigo de infância do humorista. Mesmo sem saber, os dois vão ajudá-lo a sair dessa enrascada.O reencontro de Théo com os amigos acontece por acaso, ao descobrir que o filho dos dois é colega de natação de Duda. Mas a aproximação faz o comediante ir parar no meio de uma crise conjugal, e salvar o casamento do amigo pode ser a melhor chance de um fim de ano feliz com a família. A ação de cupido e a discussão da relação acabam inspirando Theo. Solteiro, ele acaba se reaproximando da nova vizinha, Joana (Cristiana Pompeo) - por acaso, uma namorada do passado. Eles se beijam e... será que vem namoro por aí?O elenco tem ainda Alessandra Maestrini, Thiago Rodrigues, Cristiana Pompeo, Walter Breda, Pietra Hassum, Kaik Brum e Alexandre Lino. 'A Cara do Pai' tem direção-geral de Fabricio Mamberti e redação final de Daniel Adjafre.