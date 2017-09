Comemoração dos 65 anos do Conservatório Musical de Londrina começa neste sábado

Divulgação

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

Neste fim de semana, várias gerações de bailarinos da Fundação Cultura Artística de Londrina sobem ao palco do Teatro Mãe de Deus para mostrar ao público suas últimas produções. A Temporada de Dança 2017 acontece no sábado (9) e domingo (10), em quatro sessões: nos dois dias, às 17 horas, a Escola Municipal de Dança apresenta a coletânea "Do clássico ao contemporâneo", em que desfilam virtuosismo e habilidade técnica nos diferentes estilos da arte do movimento.Na sequência, às 20h30, é a vez do Ballet de Londrina, companhia oficial da cidade, encenar "Oraçã o pelo fim do mundo", espetáculo que estreou em agosto com grande sucesso e que trata de temas que assolam o convívio humano, como a indiferença, a intolerância e o preconceito.Os ingressos custam R$20 e R$10 (meia para estudantes e aposentados). Bilhetes antecipados podem ser adquiridos pelo valor da meia entrada (R$10) na Secretaria da Funcart, que fica na Rua Senador Souza Naves, 2380. Outra promoção é o combo de cinco ingressos pelo valor de quatro, também válido para compras na portaria do teatro. Parte da bilheteria será revertida para a reconstrução do Circo Funcart, teatro de lona que foi demolido há menos de um ano para dar espaço a um moderno projeto arquitetônico feito com containers, com palco maior e acréscimo de poltronas.Em "Do clássico ao contemporâneo", cerca de 70 bailarinos da Escola Municipal de Dança – entre alunos, professores e convidados – revezam-se no roteiro com pouco mais de uma hora. No bloco de repertório, estão inclusos solos, duos e conjuntos de conhecidos balés como Coppélia e Les Sylphides, além do pas de deux Águas Primaveris.Dentre os números contemporâneos, que vão da dança expressionista ao street dance, há criações inéditas de professores da Funcart, como as coreografias Em movimento, Intrínseco e Rua da saudade. As adap tações dos clássicos são assinadas por Marciano Boletti, Renata Dói e Rosangela Homem Pereira; as concepções coreográficas são dos professores Cláudio de Souza, Marciano Boletti e Sassá Poli Santana. A coordenação da Escola de Dança é de Luciana Lupi.Local: Teatro Mãe de Deus (Av. Rio de Janeiro, 670)Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia e antecipado*)Promoção: leve 5 ingressos e pague 4*à venda na Secretaria da FuncartInformações: (43) 3342 2362