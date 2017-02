Museu de Arte de Londrina recebe feira de produtos artesanais e de fabricação própria

Reprodução/Twitter

Barbara Gordon, a Batgirl

A criptografia pode ser considerada vilã em alguns discursos ou por políticos, como no caso Apple versus FBI, em que o governo norte-americano pressionou a empresa de tecnologia a ceder dados de usuários. No entanto, a mesma protege e dificulta o vazamento de informações pessoais de milhões usuários. Sem a criptografia, tanto a vida online quanto a off-line podem ser expostas para pessoas má intencionadas.A Mozilla luta por uma internet livre e democrática, assim como diversos super-heróis. Por conta disso, a empresa nominou alguns heróis que utilizam a criptografia para o bem e para a proteção da sociedade, a fim de denotar que aspectos do universo da ficção também estão no cotidiano de todas pessoas.Barbara Gordon, também conhecida como Batgirl ou Oráculo, comumente auxilia Batman com sua expertise em computação. Ela criptografa linhas de comunicação que permitem um compartilhamento de informações sigilosas com o Cavaleiro das Trevas, permitindo que eles ajam em conjunto contra o crime.Acredite ou não, as pessoas não são tão diferentes de Barbara Gordon quando compartilham suas informações online. Se você está logado em sua conta de banco, e-mail, ou redes sociais, há chances de seu usuário e senhas estarem codificados, protegendo vocês de espiões. E, talvez, do próprio Coringa.Bruce Wayne, que além de ser mestre em artes marciais e possuir uma perseverança indomável e um inigualável senso de justiça, construiu um dos maiores centros tecnológicos do universo dos quadrinhos: a Batcaverna. Todos os sistemas do local são criptografados e qualquer possível brecha na segurança faz soar um alarme para que o Batman e a Oráculo se prevenirem.Também existem espaços físicos criptografados na "vida real". Empresas de tecnologia, por exemplo, possuem servidores que contém informação criptografada armazenada. Caso utilize algum tipo de navegador (como o Firefox (https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/) ), sua informação provavelmente está em contato com inúmeros servidores todos os dias. No entanto, diferente da ficção, assim que a falha for descoberta, possivelmente alguém já terá invadido seu sistema e seus dados. Por isso, uma criptografia forte reduz drasticamente a chance de alguma informação sua ser acessada por cibercriminosos.Rick Jones e o resto do Teen Brigade transmitem informação em tempo real para Os Vingadores: mensagens criptografadas e secretas servem como alertas de ameaças ou até mesmo apontar civis que precisem de ajuda. Jones e sua equipe são uma aliada frequente, além de informantes, de Os Vingadores, por conta disso a privacidade é imprescindível para eles.Essa comunicação criptografada que trafega de uma fonte para diversos destinos também é comum mundo "real". Por exemplo, uma rede de criptografia chamada I-24/7 permite agentes da Interpol e países aliados a distribuir seguramente informações para outros centros de inteligência ou Governos.O Homem-Aranha abusa do sarcasmo e ironias para deter criminosos nos quadrinhos -- atividade que exerce mesmo sendo um mero estudante. Por conta disso, George Stacy, capitão da NYPD (Departamento de Polícia de Nova Iorque), mesmo sabendo da verdadeira identidade de Peter Parker, eventualmente ajuda o herói a se afastar de atividades escolares para combater o crime. Por conta disso, o diálogo presencial de ambos, em público, é criptografado: isto é, uma linguagem que apenas os dois podem entender.Encriptação é a garantia de que a informação irá sair e chegar apenas nos envolvidos, sem vazar para terceiros. A Mozilla acredita no poder da criptografia e no poder dos super-heróis. No entanto, no mundo digital, os mocinhos e vilões não são tão fáceis de se identificar. É por isso que a empresa utiliza grande parte de seu tempo desenvolvendo tecnologia e políticas para um mundo online mais seguro. Como um herói que é parte engenheiro de software e outra parte jurista – lutando com todo seu coração para um mundo mais seguro e justo.