Peça "Zé Maria & Marizé" terá mais apresentações em Londrina e região; confira a programação

Com a segunda apresentação do Ato Zé Maria & Marizé marcada para este domingo (5), a companhia de teatro Cia Curumim Açu continua com a agenda de peças, que deve terminar no dia 26 de março, por vários bairros de Londrina e região. Amanhã (5), será no Distrito São Luiz, às 17h, na Área da Paróquia São Luiz Gonzaga.A peça é dirigida por Edna Aguiar, com elenco de Bruno Bazé, Herbert Proença, Olifa Ollon, Rafael Avansini e Thais Regina e é uma adaptação da peça de Luiz Menezes Peduto, Auto "José de Maria".A recriação vai tratar de temas que estão presentes no Ato com outra visão. Vão trazer contradições e conexões entre o sagrado e o profano. O espetáculo tem características de diferentes tipos de circo, com elementos da fantasia e da cultura brasileira. Além de falar sobre assunto bem atuais, como a família não tradicional e discussões de gênero.Alex Lima, produtor da peça, disse que os estilos circenses presentes na peça é de propósito, uma forma de "sensibilizar e conduzir experimentações". "Acreditamos que o circo é uma fonte ainda renovável de referências dada sua resistência durante as diferentes eras da civilização humana. Durante o processo de montagem experimentamos acrobacias, assistimos diferentes filmes sobre o assunto, estéticas diversas".A peça lembra um toque de fantasia, que remete ao circo mas ao mesmo tempo têm assuntos relacionados a gênero e padrões familiares, que são atuais e estão presente em todas as sociedades. Este é outro aspecto que o ato aborda misturando dois ambientes. "Acreditamos que a abordagem lúdica e poética que o espetáculo faz sobre este tema abre pontes para que as pessoas que conosco compartilham da apresentação possam livres de ódios e preconceitos, refletir de maneira mais humana sobre a amplitude da diversidade do gênero humano", disse Lima.O espetáculo é gratuito e não tem idade mínima. As apresentações vão até o dia 26 de março. As datas e os locais podem sofrer alterações que serão divulgadas, caso isso ocorra. Mais informações na página daConfira a programação:Domingo, 5 de fevereiro, às 17h - Distrito São Luiz, atrás da igrejaDomingo, 12 de fevereiro, às 17h -Distrito Lerroville, lateral da igrejaDomingo, 19 de fevereiro, às 17h - Distrito Guaravera, na rua lateral da IgrejaDomingo, 5 de março, às 17h - Distrito Paiquerê, local não confirmadoSábado, 11 de março,às 17h -Zona Norte, FLAPT, R. Dolores Maria Bruno, 103 - Jd CalifórniaDomingo, 12 de março, às17h - Distrito Warta, praça em frente da IgrejaSábado, 18 de março, às 17h - Zona Sul, em frente ao Espaço Alma, Rua Mar del Plata, 93, Vila Rodrigues.Domingo, 19 de março, às 17h - Distrito Maravilha, praça ao lado da IgrejaSábado, 25 de março, às17h - Zona Oeste, Avelino Vieira/CirandaDomingo, 26 de março, às 17h - Distritos Irerê, sem local definido