Mylena Jardim é a vencedora do The Voice Brasil

Capítulo 108Carolina garante a Mario que beijou Cesar porque se sente carente. Cesar afirma a Paula que Carolina o agarrou. Mario explica para Geppina e Gaetano o motivo de sua briga com Damasceno. Vittorio se declara para Lenita. Damasceno investiga Massao. Alice lamenta com Tanaka seus desentendimentos com Mario. Mario combina com Tato sua ida à Bahia para falar com Wagner. João Amaro planta falsas provas da explosão no galpão de Massao. Alice desabafa com Lenita. Todos chegam para a festa de Ano Novo na casa de Tanaka.Capítulo 109Tanaka dança com Mocinha na festa de Ano Novo. Flavinha se aproxima de Hideo. João Amaro convida Dora para dançar e Tiago repara. Cesar tenta consolar Alice, que sofre por Mario, e Gaetano registra os movimentos do vilão. Tanaka passa mal e João Amaro o socorre. Dora e Paula se surpreendem com a performance de Elisa durante a festa. Cesar comenta com João Amaro que Mario foi ao encontro de Wagner. Loretta pede que Alice se afaste de Mario. Hirô se incomoda com o envolvimento entre Yumi e Tiago. Damasceno e Dora cuidam de Elisa, que está embriagada. Mocinha descobre um esconderijo no quarto de Tanaka. Lenita enfrenta Loretta quando a enfermeira fala mal de Ralf. Cesar ordena que os capangas que vigiam Wagner sequestrem Mario.Capítulo 110João Amaro se preocupa com a ordem de Cesar para sequestrar Mario. Loretta implora que Milena a acompanhe a uma festa em São Paulo. Alice tenta disfarçar a tristeza para Yumi. Gaetano briga com Tanaka. Alice pensa em Mario. Chica conversa com Quirino sobre a visão que teve envolvendo Cesar e Massao. Loretta pede que Pietra apresente rapazes para Milena. Dora repreende Elisa por se embriagar. Tiago vê Dora com João Amaro e se incomoda. Damasceno questiona Ralf sobre uma tatuagem. Lenita e Vittorio conversam sobre o casamento. Geppina obriga Gaetano a fazer as pazes com Tanaka. Mieko se entende com Damasceno. Vittorio reclama por Milena viajar com Loretta. Mario pensa em Alice. João Amaro aconselha Cesar a ter cuidado com Carolina. Carolina tem uma crise de choro e Ana se preocupa.Capítulo 111Ana ajuda Carolina a fazer um álbum para a filha. Vittorio se surpreende com Milena. Mesquita leva flores para Loretta. Ralf pede para Milena não se separar dele. Alice tem um pressentimento com Mario e Tanaka se preocupa. Mario e Tato repassam o plano para resgatar a família de Wagner. Cesar tenta conter a euforia depois de ouvir Damasceno afirmar que Massao é o responsável pela explosão nas traineiras. Alice revela para Mario o resultado da investigação de Damasceno, mas ele não acredita. Cesar questiona João Amaro sobre Mario. Mocinha e Cesar supervisionam as obras para a construção do cassino. Lenita procura a enfermeira da maternidade onde deu à luz sua filha. Alice se preocupa com Mario. Ralf se aconselha com Patrick. Mario dá início a seu plano.Capítulo 112Mario chega à casa de Wagner, que está sendo monitorado por João Amaro e seus capangas. Damasceno revira o galpão em que Massao se escondia. Mocinha percebe o encantamento de Cesar por Alice. Wagner se preocupa com o plano de fuga. Alice questiona o motivo da apreensão de Cesar. Chica faz a prova de seu vestido de noiva. Tanaka pensa em convidar Mocinha para o Baile Vintage. Felipe estranha o desconforto de Sirlene com Cesar. Pietra apresenta seu filho Mariano para Milena. Loretta esconde o celular da filha. Ralf não consegue falar com Milena e pensa em encontrá-la em São Paulo. Lenita descobre que Flavinha é adotada. Hirô se incomoda com o pedido de Yumi para trazer Tiago para jantar. Carolina ouve uma conversa entre Mocinha e Cesar sobre Alice. Damasceno encontra o local onde João Amaro plantou as falsas provas contra Massao. Carolina liga para Mario e procura Alice.Capítulo 113Alice estranha a visita de Carolina. Milena desiste de almoçar com Pietra e Mariano e Loretta fica furiosa. Damasceno leva Patrick até o galpão de Massao. Cesar flagra Carolina com Alice. Ralf desconfia de Milena. Mario explica o plano de fuga para Wagner. Cesar manda João Amaro invadir a casa de Wagner. Lenita se emociona com Flavinha. Vanda e Nuno conversam com Dona Xavier sobre o casamento de Chica e Quirino. Tiago fica desconfortável com o jantar na casa de Yumi. Loretta faz ameaças a Vittorio. Ralf pede Milena em casamento. Carolina sofre por causa de Cesar. Mario se prepara para ajudar na fuga da família de Wagner. Cesar leva Damasceno e Patrick para mostrar as falsas provas contra Massao para Alice.