Renata Vasconcellos vira novo meme ao ler carta de defesa de Temer; veja!

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

O Boulevard Londrina Shopping oferece em julho, mês de férias escolares, várias opções para entretenimento da família. A exposição interativa Xperience – Ciência e Diversão segue até o dia 23 com entrada gratuita, de segunda a sábado das 13 às 20 horas, e aos domingos das 12 às 19 horas.Para os que gostam de adrenalina, o Kart Indoor Valdeno Brito, no estacionamento G1, segue com funcionamento normal, de terça a sexta das 16 às 22 horas e aos sábados e domingos das 14 às 22 horas. Outra opção é a montanha russa em 3D Rilix Coaster, aberta de segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos das 14 às 20 horas, no piso térreo.O Striker Boliche recebe até seis pessoas por pista, e é aberto de segunda a sexta das 16 horas à meia noite, aos sábados das 14 horas à meia noite e aos domingos das 14 às 22 horas, no piso térreo. Também no piso térreo, o quiosque Mini Cars Tour funciona de segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos das 14 às 20 horas.Muita diversão aguarda as crianças no evento Magic Dragão, que segue até o dia 30 no átrio do piso térreo e funciona de segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos das 14 às 20 horas. O Espaço Kids Life e Magic Games seguem com funcionamento normal de segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos das 11 às 22 horas, no piso superior.Durante todos os sábados de julho, acontece também o Cine Drive InFantil, com sessões gratuitas de filmes para as crianças às 14, 15 ,16, 17 e 18 horas, no piso superior, ao lado da loja Damyller. Para os demais cinéfilos, o Cinemark, no piso superior, continua com sessões diárias – a programação está disponível no site http://www.boulevardlondrinashopping.com.br.