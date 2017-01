Céu de Londrina é tema de exposição no Aurora Shopping

Redação Bonde com assessoria de imprensa

O Troféu HQMIX chega a seu 29º ano com a abertura de inscrições para quem quiser concorrer ao "Oscar dos quadrinhos" no Brasil. O evento, que acontece todo ano desde que foi criado por Gualberto Costa e o cartunista JAL, no Programa TV MIX, da TV Gazeta, em 1988, tem como padrinho o apresentador daquele programa - Serginho Groisman.O troféu será outorgado a obras cuja data de seu lançamento tenha sido entre o dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano em votação (2016). O lançamento terá que ter acontecido em território brasileiro e/ou organizado por brasileiros, mesmo que no exterior, dentro do período do ano em questão.O processo de inscrições do Troféu HQMIX tem uma mudança para este ano de 2017. Pela primeira vez, serão feitas inscrições por meio do site oficial do prêmio:Assim, para concorrer ao 29º Troféu HQMIX, as editoras, autores e produtores de quadrinhos brasileiros deverão fazer suas inscrições no site, no período de 21 de janeiro até 28 de fevereiro de 2017. Será cobrada uma taxa de R$ 15 por publicação inscrita. Há um desconto progressivo para grupos de inscritos de uma só entidade: até cinco inscrições, R$ 15 cada; de seis a 10 inscrições, R$ 12 cada e acima de 10 inscrições, R$ 10 cada.Cada publicação poderá ser inscrita em até duas categorias com o pagamento de apenas uma taxa de inscrição. Exemplo: uma publicação de quadrinho de humor que também é de aventura poderá entrar em dois itens pelo mesmo pagamento de R$ 15. Seus autores já poderão ser inscritos automaticamente nas categorias de desenhistas, coloristas e roteiristas, sem cobrança de taxa. O parâmetro será a inscrição de algum trabalho do autor, no ano, nas categorias de publicações.Na inscrição, será obrigatório enviar um link com o PDF da obra, de inteira responsabilidade de quem inscrever o trabalho, assumindo a veracidade de seu ato e de suas informações para que se faça o julgamento diante do trabalho completo. Pode ser em baixa resolução, mas que permita sua leitura para a análise da arte e do texto.No caso das inscrições de Evento e Exposição, é necessário enviar um link com fotos e descrição de como foi o evento ou a exposição.Nas categorias Tese, Mestrado e Doutorado, também será necessário enviar o link com o trabalho completo.A forma de julgamento será divulgada após as inscrições, de acordo com o número de inscritos. A primeira fase de seleção, resultará na escolha de até 10 concorrentes por categoria do Troféu. Depois, haverá uma votação final em que os profissionais inscritos de todo o Brasil elegerão um finalista de cada categoria para receber o prêmio.