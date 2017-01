Shopping de Londrina vai exibir obras do grafiteiro Napa; confira!

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Capítulo 71Lázaro provoca Gui, que é contido por Gordo. Yasmin não consegue se aproximar de Zac. Luana vê JF beijando uma menina. Diana e Léo se surpreendem com o sucesso do show da banda 4.4. Nicolau beija Luana. Marisa expulsa Romildo e William da porta de sua casa. Gilda leva Haroldo para ver o salão de beleza. Haroldo se preocupa com a crise financeira da churrascaria. Nicolau conta a Zac que beijou Luana. Luizão repreende JF por seu comportamento com Luana. Diana comenta com Vanessa que Léo pode salvar a gravadora. Gui aceita a proposta de Gordo para assinar o contrato com a 4.4 e anuncia a novidade aos integrantes da banda. Lorena orienta William e Romildo sobre como libertar Alex. Lázaro chega em casa e encontra Marisa com Néia. Gordo assina o contrato com a banda de Gui. Diana mente para convencer Léo a ir para sua gravadora, mas se surpreende ao descobrir que Gordo contratou a banda 4.4.Capítulo 72Léo desiste de um possível contrato com a gravadora de Diana. Gordo sugere que Gui componha uma música para a banda. Néia convence Léo a se aconselhar com Lázaro sobre a ida para a Som Discos. Luana não atende o telefonema de JF. Gui conta para Eva que voltará a compor. Diana discute com Gordo. Daniel avisa a Júlia que ela pode se entregar depois que Alex for enviado para o presídio. Luizão incentiva Haroldo a contar para Gilda sobre sua condição financeira. Yasmin pensa em Zac. Gui decide fazer um jantar para Júlia. Gordo vai a um restaurante se encontrar com Eva, que é rude com o empresário. Marisa vai com Romildo e William tirar Alex do hospital. Haroldo decide comprar o salão de beleza para Gilda. Romildo e William entram no quarto de Alex, mas são abordados por um policial no momento da fuga.Capítulo 73Marisa distrai o policial para que Romildo e William fujam com Alex. Daniel avisa a Gui e Júlia sobre a fuga de Alex e ela se desespera. Eva se desculpa com Gordo. Yasmin sugere que Léo conte para Diana que não quer ir para a sua gravadora. Zac se assusta com a reação de Yasmin quando ele avisa que não dará mais aula para ela. Alex vê a reportagem sobre sua fuga na TV e se preocupa. William e Romildo pagam Marisa. Luizão fica apreensivo quando Haroldo confirma que comprou o salão de beleza para Gilda. Nicolau incentiva Zac a falar para Yasmin que não está interessado nela. Lázaro garante que convencerá Marisa a trabalhar com ele novamente. Algumas meninas invadem a churrascaria para acompanhar o ensaio da 4.4. Gui atende o telefone de Júlia e assusta Lorena. Gordo e Diana acompanham a gravação do CD de Nina e Miro. Marisa conta para Lázaro o que sabe sobre a 4.4. Gui começa a compor uma música. Gordo se desespera quando um importante equipamento de gravação explode na gravadora.Capítulo 74Diana afirma a Gordo que eles precisam de Léo na gravadora. Gui termina sua nova música e todos ficam animados. Bianca ouve Lázaro ameaçar Léo e conta para um colunista de jornal. Nicolau pede para conversar com Luana. Yasmin é dispensada por Zac. JF convence Luana a reatar com ele. Lorena se preocupa com o comportamento de Alex. Marisa conta para Lázaro que a 4.4 gravará um clipe com um amigo de Gordo. Gui se entristece por saber que Lázaro e Léo estão brigando por causa de sua música. Chiara conta para Diana que Júlia tem uma irmã. Gordo encontra Eva em uma loja e se surpreende com sua grosseria. Luana conta para Nicolau que voltou com JF. Diana descobre que Júlia é foragida da polícia. Alex fica chocado ao saber que Lorena mandou matá-lo.Capítulo 75Alex fica furioso com Lorena. Nicolau finge não se incomodar por Luana ter reatado com JF. Bianca critica Eva por ter sido grosseira com Gordo. Zac incentiva Nicolau a esquecer Luana. JF afirma a Luizão que não vai mais trair Luana. Gui convence Diana a desistir de investigar Júlia. Júlia tem uma ideia para ganhar seu papel como coreógrafa da 4.4. Alex pensa em forjar a sua morte. Haroldo tenta convencer Gilda a desistir da reforma do salão de beleza. Gordo revela sua preocupação com a demora no faturamento da gravadora. Diana descobre que Gordo venderá sua casa. Lázaro sugere que Léo compre a gravadora. Edith implica com a substituição de uma dançarina do Rebola Embola. Júlia e Zac não contam para Gui sobre a nova coreografia. Romildo e William entregam a Alex sua nova identidade. Léo diz a Diana que comprará a gravadora.Capítulo 76Diana se surpreende com a proposta de Léo e afirma que Gordo não venderá a gravadora. Alex explica seu plano para Romildo e William. Gordo fica sensibilizado com o carinho de Nanda. Gilda percebe o olhar de Nicolau para Luana. Nelson tem uma ideia para conseguir uma nova integrante para o grupo. Tom pede para Zac ajudá-lo a conquistar Yasmin. Edith discute com Nelson por causa do concurso. Natália incentiva Yasmin a falar com Zac. Lázaro afirma que ajudará Léo a comprar a gravadora. Marisa se recusa a participar do plano de Alex. Tom e Paçoca colocam os instrumentos na van, mas esquecem de fechá-la. Yasmin conta para Zac que Léo comprará a gravadora e ele corre para falar com Gui. Eva vai ao restaurante em que se encontrou com Gordo. Jaílson e Du roubam a van com todos os instrumentos da banda. Gordo questiona Diana sobre o interesse de Léo em comprar a gravadora. Zac, Tom, JF, Nicolau e Paçoca descobrem que seus instrumentos foram levados.