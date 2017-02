Aumento de operações aéreas mostra confiança do empresariado no Paraná

Agência Estadual de Notícias

A Latam Airlines, um dos principais grupos aéreos da América Latina, enviou nesta semana um comunicado ao governador Beto Richa informando o aumento das operações no Paraná.Ainda no primeiro semestre deste ano duas novas rotas da companhia (Foz do Iguaçu-Curitiba e Londrina-São Paulo/Guarulhos) passam a operar no Estado. No ano passado, a Azul Linhas Aéreas também começou a funcionar no Paraná, com investimento de R$ 1,3 milhão do governo estadual.O aumento das operações das companhias nacionais mostra a confiança do setor empresarial no Paraná, de acordo com Richa. "O incentivo fiscal para a atração das indústrias e os investimentos em infraestrutura feitos durante nosso governo foram fatores que transformaram o Paraná em um Estado que oferece condições para quem quer investir com segurança e tranquilidade", disse o governador. "A geração de empregos e o fortalecimento das cadeias produtivas são o retorno de nossas políticas econômicas", acrescentou.PARANÁ COMPETITIVO - O incentivo às empresas é dado por meio de programas como o Paraná Competitivo, coordenado pela Agência Paraná de Desenvolvimento (APD). O projeto, cujo objetivo é atrair companhias locais, nacionais e internacionais para o Estado, captou cerca de R$ 50 bilhões de investimento desde 2011, ano em que foi criado. Hoje, há outros 100 projetos em andamento com intenções de investimentos de cerca de R$ 8 bilhões.Para o gerente de desenvolvimento econômico e empresarial da Agência Paraná de Desenvolvimento, Jean Carlos Alberini, o projeto Paraná Competitivo é uma porta de entrada para as empresas. "Temos um trabalho de prospecção de novos investimentos através de abordagem direta, ferramentas e uma série de medidas, como dilação de prazos para recolhimento do ICMS, suspensão do pagamento de ICMS na importação de máquinas e equipamentos para a produção e investimentos para melhoria da infraestrutura e capacitação profissional", conta.A capacidade do Estado de atrair investimentos foi reconhecida, inclusive, pelo jornal Financial Times (periódico britânico), considerado uma das mais importantes publicações sobre investimento direto do mundo.De acordo com o relatório "Estados Sul-Americanos do Futuro" - edição 2016/2017, publicado pelo grupo britânico em março de 2016, o Paraná tem a melhor estratégia para a atração de investimentos da América do Sul, ficando a frente de cidades como Bogotá, São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro em um ranking que tomou como base dados de 28 estados.INFRAESTRUTURA – Nos últimos anos, além do programa de incentivo fiscal, o governo estadual fez muitos investimentos. Só em 2016. por exemplo, foram R$ 5,79 bilhões, montante 104% superior ao aplicado em 2015 (R$ 2,83 bilhões), segundo levantamento da Secretária de Estado da Fazenda.Esses investimentos resultaram em reconhecimento nacional. O Porto de Paranaguá, por exemplo, é o mais eficiente do Brasil, segundo o governo federal. Já a Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi eleita em 2016, pela quarta vez em seis anos, como a melhor distribuidora de energia da América Latina.Em 2015, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) ganhou o Prêmio Valor 1000, do jornal Valor Econômico, e foi considerada a melhor empresa do setor de água e saneamento do Brasil. O Instituto Trata Brasil, que avalia o desempenho das companhias de saneamento nas 100 maiores cidades do país, também colocou cinco cidades paranaenses entre as 20 com melhor saneamento.