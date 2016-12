Cesta básica fica 2% mais barata em um ano

Fábio Galiotto - Grupo Folha

Depois de um ano de disparada de preços devido a problemas climáticos no campo, o valor da cesta básica em Londrina terminou 2016 com redução de 2% em 12 meses. O pacote de produtos para uma pessoa custava R$ 348,31 em dezembro, ante R$ 355,55 em janeiro passado, conforme pesquisa divulgada neste sábado, 31, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).Boa parte da redução, no entanto, foi sentida pelo consumidor somente nos últimos meses. Tanto que o preço dos 13 produtos pesquisados caiu 1,85% em dezembro na comparação com novembro, ao passar de R$ 354,89 para R$ 348,31. O pacote para uma família de dois adultos e duas crianças fechou o ano em R$ 1.044,93. O levantamento foi feito em 30 de dezembro em dez supermercados de Londrina, em todas as regiões. São considerados os valores de produtos mais em conta, independentemente de marcas.Em um mês, puxaram o custo da cesta para baixo o feijão (-17,3%), a batata (-5,6%) e o leite (-5,4%). Vale lembrar que o feijão e o leite são dois dos produtos que estiveram com os preços nas alturas durante boa parte de 2016, devido à quebra de safra do grão e pela seca nas pastagens do gado.Dezembro marca também a chegada da nova colheita do produto que não falta na mesa do consumidor brasileiro. O quilo do feijão chegou a custar R$ 11,63 em junho na cidade, segundo o coordenador da pesquisa, Marcos Rambalducci. O valor em dezembro ficou em R$ 4,84, bem próximo do cobrado no início do ano, de R$ 4,31. No caso do litro do leite, o preço chegou a R$ 2,20 em novembro, mas fechou o ano cotado a R$2,08. O preço médio estava em R$ 2,01.Diferentemente de outros anos, a carne bovina, responsável por 40% da composição do valor da cesta, também diminuiu de preço em dezembro, período de inflação para as festas de fim de ano. O valor médio ficou 3,8% mais barato que no mês de novembro, com o coxão mole comercializado a R$ 21,33. A cotação em janeiro era de R$ 20,71.Entre os produtos que apresentaram os maiores aumentos em relação ao mês passado se destacam o óleo (11,3%), o tomate (9,7%) e a banana (4,5%). Completam a lista de itens pesquisados o café (3,2%), a margarina (2,6%), o arroz (2,3%), o açúcar (2,3%), o pão (-1,3%) e a farinha (-3,3%).PesquisaSe o consumidor comprasse os produtos com o menor preço em cada um dos supermercados, poderia economizar 19,7%, ou R$ 68,62. O preço da cesta para uma pessoa sairia por R$ 279,69.Em uma situação mais plausível, com a compra de todas as mercadorias no estabelecimento com a maioria dos produtos mais em conta, seria possível poupar R$ 39,97, ou 11,5%. No entanto, se adquirisse todos os produtos no supermercado com maiores preços, a mesma cesta custaria R$ 411,98, ou 17,6% a mais que o valor médio.