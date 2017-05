Exportações de carne caíram 13,3% em volume e subiram 15,7% em preço em abril

SÃO PAULO, 2 de maio de 2017 /PRNewswire/ -- A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos, é a convidada do Comitê de Gestão do LIDE ? Grupo de Líderes Empresariais para palestrar sobre o "Desenvolvimento como fator de geração de negócios e empregos", em Almoço-Debate LIDE. Sob o comando de Luiz Fernando Furlan, chairman of the Board do LIDE, o evento que reúne CEOs, presidentes e demais lideranças empresariais será realizado em 8 de maio, das 12h às 14h30, no Hotel Grand Hyatt, na capital paulista.

Para a economista, os números do primeiro trimestre de 2017 indicam expectativa de melhora da atividade econômica, com recuperação gradual da demanda por recursos do BNDES ao longo do ano. Segundo resultados recentemente divulgados pelo banco de fomento, já há um incremento nas consultas para financiamentos na área de infraestrutura, que cresceram 25% no mesmo período de 2016, atingindo R$ 9,3 bilhões.

Na avaliação de Furlan, a geração de negócios e de empregos é essencial para desenvolvimento sustentável do Brasil. "A retomada do crescimento e a estabilidade econômica do País estão diretamente relacionados a este tema", salientou. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apesar de gerar empregos em fevereiro, a economia brasileira voltou a demitir mais do que contratar no mês sucessivo ? em março, as demissões superaram as contratações em 63.624 vagas.

Maria Silvia possui experiência nos setores público e privado. Ex-comandante da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), tornou-se presidente do BNDES na administração do presidente da República Michel Temer.

