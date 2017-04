Governo lança ferramenta para melhorar pesquisa de preços em compras públicas

SÃO PAULO, 25 de abril de 2017 /PRNewswire/ -- Iniciativa da Revista e Portal IMPRENSA em parceria com a Souza Cruz, o Troféu Liberdade de Imprensa & Democracia reconhece brasileiros que se extremaram na luta pelas liberdades, focando na atuação da defesa do direito de um jornalismo independente.

No lançamento, o Troféu será concedido ao jornalista Caco Barcellos, ao magistrado Carlos Ayres Britto, ao acadêmico Fernando Schuler e ao legislador Miro Teixeira pelas suas carreiras e contribuição à liberdade de imprensa durante sua trajetória profissional.

Os homenageados foram escolhidos entre personalidades que nestes 30 anos da Revista e Portal IMPRENSA foram entrevistados, perfilados ou serviram de fonte para matérias sobre a pauta Liberdade de Imprensa.

A entrega dos troféus marcará o encerramento da 9ª edição do Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia. As inscrições para o fórum são gratuitas e estão abertas pelo site www.portalimprensa.com.br/forumliberdadedeimprensa

A liberdade de imprensa como cláusula pétrea da democracia em debates e homenagens

No Dia Internacional da Liberdade de Imprensa (03/05), a Revista e o Portal IMPRENSA promovem, em Brasília, a nona edição do Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia.

Esta edição conta com o patrocínio do Grupo Globo e da Souza Cruz, e o apoio da OAB-DF. Além do apoio de mídia do site jurídico JOTA, Agência Radioweb e Abril Mídia. E o apoio institucional da ABI, Abert, Abraji, Aner, ANJ, Fenaj e Instituto Palavra Aberta.

Além da entrega do Troféu Liberdade de Imprensa & Democracia, será debatido no fórum o resultado da pesquisa exclusiva realizada por IMPRENSA. Promovida em parceria com a FRAN6 Pesquisa, a Pesquisa Liberdade de Imprensa 2017 teve como objetivo levantar a percepção dos jornalistas brasileiros quanto ao grau de liberdade na redação e publicação de matérias e no exercício da profissão, tendo como comparação os dados da pesquisa realizada em 2007.

Veja abaixo os convidados já confirmados.

Adelia Franceschini (Fran6 Pesquisa)

Ministra Cármen Lúcia (Supremo Tribunal Federal - STF)

Luiz Carlos Azedo (Correio Braziliense)

Marcelo Rech (ANJ / Grupo RBS)

Mauri König (Jornalista independente)

Serviço

9º Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia

Realização: IMPRENSA Editorial

Dia 3 de maio de 2017, das 8h30 às 13h30

Local: Auditório da OAB-DF - SEPN 516 BLOCO B LOTE 07 ? Asa Norte ? Brasília-DF

Inscrições gratuitas e credenciamento pelo site www.portalimprensa.com.br/forumliberdadedeimprensa

Portal IMPRENSA

producao@portalimprensa.com.br

Tel: 11 98204-0002

www.portalimprensa.com.br

FONTE IMPRENSA Editorial