Lotofácil da Independência paga R$ 80 mi nesta quinta; apostas terminam hoje

Redação Bonde

A Prefeitura de Londrina e a Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) informam o que abre e fecha na quinta-feira (7), feriado da Independência do Brasil.Na quinta-feira não haverá atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura e na de seus órgãos públicos, como a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), a Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) e o Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD). Os atendimentos voltarão normalmente na sexta-feira (8), com exceção do Procon-LD, que terá um curso de capacitação para novos estagiários do órgão.As escolas municipais, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos estarão fechados na quinta (7) e na sexta-feira (8). As aulas voltam normalmente na segunda-feira (11).A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Avenida Rio de Janeiro, 413) não abrirá durante o feriado, retomando o atendimento normal na sexta-feira (8), das 7h30 às 19h. O mesmo acontece com o Museu de Arte de Londrina, que estará fechado no feriado (7) e reabrirá na sexta-feira (8), das 13h às 18h, na Rua Sergipe, 640.No dia 7 de setembro estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a Policlínica. Elas reabrirão para o atendimento ao público na sexta-feira (8). Os plantões das Unidades Básicas de Saúde 16 horas (Maria Cecília, União da Vitória e Leonor) funcionarão das 7h às 23h.As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas (Maria Angélica Castoldo e Jardim Sabará) abrirão normalmente, assim como o Pronto Atendimento Psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (Caps III), a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate).No feriado desta quinta-feira (7) os ônibus do transporte coletivo circularão com a tabela horária de domingo.Os agentes municipais da CMTU trabalharão na organização, na orientação e na fiscalização do trânsito para a realização do desfile de Sete de Setembro.As feiras livres e feiras da lua têm funcionamento normal, com presença facultativa dos comerciantes.As atividades de limpeza urbana, como corte do mato, varrição de vias e recolhimento de entulho, vão parar na quinta-feira (7) e serão retomadas no dia seguinte.Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela fecharão no feriado e retomarão o funcionamento normal na sexta-feira, das 8h às 17h.A coleta domiciliar (rejeito e resíduos orgânicos) não ocorrerá no feriado. Assim, os bairros atendidos às quintas-feiras voltarão a receber os caminhões do lixo no sábado (9).O recolhimento dos recicláveis será feito normalmente em toda a cidade, com exceção dos locais onde o serviço é operado pelas cooperativas Cooper Região e Coocepeve.Nas localidades atendidas por elas, houve panfletagem para informar sobre a adesão ao feriado e a retomada da coleta na quinta-feira da semana que vem (dia 14).O morador que quiser saber se a rua onde mora é contemplada por estas duas associações de catadores pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da CMTU, no telefone 3379-7900, ou ainda ligar para as cooperativas: 3341-0398 (Cooper Região) e 3322-1450 (Coocepeve).Os setores administrativos e de atendimento ao público vão parar no feriado e retornarão à normalidade na sexta, a partir das 8h.As lojas de rua estarão fechadas e retomam o atendimento normal na sexta-feira, 08, das 9 às 18 horas.Os shoppings Catuaí, Londrina Norte, Boulevard, Royal Plaza e Aurora funcionarão no horário de domingo. A Praça de Alimentação e Lazer atenderá das 11h às 22h e as lojas das 14h às 20h.