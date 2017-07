Ministério determina que frigoríficos recortem carne a ser exportada para os EUA

SÃO PETERSBURGO, Rússia, 4 de julho de 2017 /PRNewswire/ -- O FÓRUM INFANTIL INTERNACIONAL DO FUTEBOL PELA AMIZADE DA GAZPROM 2017, promovido pela Gazprom, parceira oficial da FIFA e da Copa do Mundo da FIFA? 2018, foi realizado em São Petersburgo. O evento contou com a participação de mais de 1.000 convidados de 64 países de todo o mundo. Participaram jovens de diferentes gêneros, origens étnicas e capacidades físicas, jornalistas representando importantes meios de comunicação internacionais, astros do futebol, campeões olímpicos e paralímpicos, ídolos da FIFA, a alta administração da FIFA, o Comitê Olímpico Russo, fundos internacionais de apoio à criança e líderes de federações de futebol. Os valores principais do programa, os quais todos os convidados apoiam, são a paz, a igualdade e um estilo de vida saudável.

A quinta edição do FUTEBOL PELA AMIZADE foi realizada em um novo formato e reuniu participantes da Europa, da Ásia, da África e das Américas do Sul e do Norte. Os jovens embaixadores selecionados pelo SORTEIO ABERTO realizado no início da quinta edição foram divididos em oito EQUIPES DA AMIZADE internacionais e se encontraram em São Petersburgo durante o CAMPEONATO INTERNACIONAL F4F DA GAZPROM 2017.

Em 2017, foi organizado pela primeira vez o "revezamento da amizade" ? uma fase classificatória nacional para jovens jogadores e jornalistas que ocorreu em todos os países participantes. Os resultados e os nomes dos participantes foram anunciados no dia 25 de abril, durante o Dia Internacional do Futebol e da Amizade, quando milhares de crianças e adultos marcaram presença no evento para colocarem as pulseiras da amizade ? o símbolo oficial do programa.

Durante a quinta temporada do programa FUTEBOL PELA AMIZADE, a Gazprom criou o FÓRUM INFANTIL INTERNACIONAL, no qual jovens jornalistas cobriram os eventos do programa em seus países, preparando as notícias e os materiais para os principais veículos da imprensa esportiva internacional. As crianças participaram da preparação de materiais para o canal de TV internacional FUTEBOL PELA AMIZADE, para o jornal infantil internacional, para as estações de rádio oficiais e para os posts em redes sociais. Os materiais foram preparados em 43 idiomas. Os eventos finais da QUINTA TEMPORADA DO PROGRAMA SOCIAL INFANTIL INTERNACIONAL FUTEBOL PELA AMIZADE DA GAZPROM foram cobertos por 2.000 jornalistas de todo o mundo.

No início dos eventos finais do F4F, crianças e adultos de todo o mundo participaram de um "acampamento da amizade" com duração de três dias. As atividades contaram com treinamentos com jovens treinadores, aulas especiais com jogadores famosos, brincadeiras organizadas pela Escola dos 9 Valores e lições olímpicas com discursos de líderes e embaixadores do Comitê Olímpico Russo.

Seguindo a tradição, todos os jovens participantes do PROGRAMA FUTEBOL PELA AMIZADE foram juntos com os novos amigos para o jogo de futebol. Neste ano, eles tiveram a oportunidade de torcer pelas seleções do Chile e da Alemanha na final da Copa das Confederações da FIFA, realizada no novo Estádio de São Petersburgo.

"Lançamos um projeto no qual os jovens jogadores são as figuras-chave, e essa iniciativa foi apoiada por muitos esportistas, comunicadores e organizações da sociedade civil. Neste ano, tivemos um número recorde de 64 países participantes. O projeto proporcionou a crianças de todo o mundo a oportunidade de demonstrarem o seu compromisso com as ideias de igualdade e paz e de se tornarem verdadeiras embaixadoras do FUTEBOL PELA AMIZADE", disse Victor Zubkov, presidente do Conselho de Administração da Gazprom.

"Estamos felizes em apoiar esta iniciativa exclusiva da Gazprom, nossa parceira da FIFA. O fórum é um exemplo perfeito de como o futebol pode ser usado para abrir as portas para meninas e meninos de todas as origens, uma missão que a FIFA apoia ativamente", comenta Fatma Samoura, secretária-geral da FIFA.

Histórico

O projeto social infantil internacional Futebol pela Amizade (F4F) é promovido pela Gazprom desde 2013. O projeto visa ao desenvolvimento do futebol de base e à promoção da tolerância e do respeito em relação a diferentes culturas e etnias entre crianças de todo o mundo. Entre os principais valores apoiados e promovidos pelos participantes do projeto estão amizade, igualdade, justiça, saúde, paz, devoção, vitória, tradições e honra.

O Fórum Infantil Internacional Futebol pela Amizade, que ocorre anualmente, é o evento mais importante do projeto, reunindo jovens jogadores de diferentes países para tratar da promoção mundial dos valores principais com profissionais da imprensa e jogadores de futebol famosos.

O projeto F4F tem um prêmio especial: a Taça dos Nove Valores é um troféu exclusivo concedido anualmente a um clube de futebol profissional pela implementação de iniciativas sociais com base nos valores do projeto. O vencedor é escolhido por jovens embaixadores do F4F por meio de uma votação realizada em todos os países participantes do projeto.

Milhares de participantes unem-se ao F4F todos os anos. Desde a sua criação, o escopo geográfico do projeto expandiu-se consideravelmente, de 8 países em 2013 para 64 em 2017. Centenas de jovens atletas tornam-se embaixadores do movimento F4F e dos seus valores nos seus respectivos países. A pulseira da amizade, o símbolo oficial do F4F, é usada por mais de 400.000 crianças e adultos em todo o mundo, inclusive por atletas e jornalistas conhecidos, artistas, figuras políticas e chefes de estado.

Em 2017, os países participantes do projeto são os seguintes: Argélia, Argentina, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bangladesh, Bielorrússia, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bulgária, China, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Egito, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Gana, Grécia, Hungria, Islândia, Índia, Irã, Iraque, Itália, Japão, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Líbia, Lituânia, Macedônia, México, Moçambique, Holanda, Noruega, Paquistão, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Sérvia, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Síria, Tadjiquistão, Tanzânia, Turquia, Turcomenistão, Ucrânia, Uruguai, Reino Unido, Estados Unidos, Uzbequistão, Venezuela e Vietnã.

A quinta edição do projeto foi realizada em um novo formato. Em vez de representarem clubes de futebol de diferentes países, os jovens jogadores foram divididos em oito "equipes da amizade" internacionais. Equipes de oito jogadores foram formadas por meninos e meninas de 12 anos de idade, inclusive atletas com deficiências. O Comitê Organizador Internacional do F4F uniu esforços com federações nacionais de futebol para selecionar os jogadores (um representante de cada país).

