Movimentação de cargas em Antonina cresce 54% em 2016

Redação Bonde com assessoria de imprensa

O Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e Região (Sescap) promove uma série de cursos em janeiro. Confira:Dia 19, das 8h30 às 17h30Local: Auditório do Sescap Ldr (Rua Piauí, 72 - 2º andar)Curso: Novo Simples Nacional 2017/2018 - 4hDiscutir de forma aprofundada e objetiva as importantes alterações trazidas pela LC 115/2016, que efetivamente altera todo a sistemática do que até então se aplicava as empresas enquadrava neste Regime diferenciado; as novas faixas e o cálculo da nova dedução, as novas alíquotas, o novo limite, o valor da folha de pagamento e seu reflexo na tributação, o novo cálculo do ICMS/ISS, as novas atividades e sua relação com as novas tabelas.Dias 24/1 e 9/2, a partir das 14hLocal: online - UnifenaconCurso: Holding Familiar e Governança Corporativa - 6hAnalisar as ferramentas do planejamento sucessório, nos seus aspectos de sucessão familiar, reestruturação societária e planejamento tributário, de acordo com o conceito da governança corporativa. Com o fim de demonstrar as vantagens e diferenças na constituição de uma holding para o controle e sucessão da administração dos negócios e a constituição de uma administradora de bens imóveis próprios para a proteção patrimonial, comprovando uma redução na carga tributária e facilitando o processo de inventário.Dia 27, das 8h30 às 17h30Local: Auditório do Sescap Ldr (Rua Piauí, 72 - 2º andar)Curso: Substituição Tributária - módulo avançado - 8hTrazer aos alunos os fundamentos avançados e rotinas práticas relativas a Substituição Tributária do ICMS, abordando os cálculos em operações internas, interestaduais e sobre estoques.De 28/1 a 18/2, das 8h30 às 12hLocal: Auditório do Sescap Ldr (Rua Piauí, 72 - 2º andar)Curso: Departamento de Pessoal na Prática - 16hEntender, de forma dinâmica, os pontos essenciais e polêmicos do dia a dia que envolvem o Departamento de Pessoal bem como, conhecer e atualizar-se quanto à legislação do trabalho e sua aplicabilidade, proporcionando conhecimento através de discussões e integração com os participantes, estimulando o melhor entendimento através de casos concretos.Dia 31, das 8h30 às 17h30Local: Auditório do Sescap Ldr (Rua Piauí, 72 - 2º andar)Curso: DIRF, DIMOB E DMED – 100% prático - 8hAnalisar de forma prática e objetiva as regras estabelecidas para o correto preenchimento da DIRF, DIMOB e DMED, bem como os cuidados a serem tomados quanto aos cruzamentos das referidas obrigações com outras existentes no âmbito da Receita Federal.Inscrições e informações pelo telefone (43) 3329-3473.