Sercomtel tem prejuízo prejuízo líquido de R$ 20,452 milhões

CINGAPURA e SÃO PAULO, 25 de abril de 2017 /PRNewswire/ -- A Plintron, a maior multinacional de habilitação de rede virtual móvel /agregação de rede virtual móvel (MVNE/MVNA, em inglês) do mundo, anunciou a mais recente apresentação em termos de país, que vê a expansão de sua presença em todos os seis principais continentes, com o início de suas operações comerciais no Brasil, América do Sul. Isso demonstra que a Plintron é a parceira global preferida de empresas MVNO, tanto para as operadoras de telecomunicações como para as marcas de MVNO.

Com as MVNOs autorizadas a iniciar operações desde as regulamentações de 2010, da perspectiva da de uma MVNO, o Brasil é um mercado de alto potencial. Com uma população de mais de 200 milhões de residentes, este país está projetado para ser um país com significativo potencial de crescimento, representado pela taxa de crescimento anual, de dois dígitos.

Por ocasião da apresentação, o Sr. Mohan Kumar Sundaram, cofundador e presidente do Plintron Group, disse: "Estamos felizes de fazer uma parceria estratégica com a Surf Telecom para lançar serviços de MVNA no Brasil. A primeira marca de serviços da Correios Celular está comercialmente a postos. Nós estamos confiantes de que com os serviços de comunicações na nuvem mundialmente comprovados e robustos da Plintron, a Correios Celular e as outras marcas de MVNO serão capazes de eficazmente aproveitar a nossa solução ponto a ponto de telecomunicações, ampliada com nossa própria cobertura de rádio LTE+, para alcançar seus planos de crescimento".

A Plintron novamente demonstrou como pode perfeitamente entregar seus serviços em qualquer mercado. A empresa orgulha-se do fornecimento de soluções personalizadas, que estão de acordo com as exigências específicas de qualquer país, incluindo regras de portabilidade de número de celular local, exigências de interceptações legais, normas de registro de assinante. Além do mais, a solução oferecida pela Plintron é equipada para estar em conformidade com a miríade de exigências locais, associadas com ISUP, SCCP, CAMEL, MAP e exigências de conformidade com TAX. Adicionalmente, com a experiência comprovada de interconexão com mais de 30 MNOs de todo o mundo, a Plintron é adepta da integração com qualquer das OEMs de telecomunicações líderes de mercado.

O Sr. Yon Moreira da Silva, CEO da Surf Telecom, e parceiro de MVNA da Plintron do Brasil, disse: "O lançamento dos serviços da Correios Celular exigiram uma rede escalável de telecomunicações, junto com uma extensa experiência em integrações multinacionais com redes complexas e o lançamento de diversas marcas de MVNO. A Plintron é a líder mundial que atendeu as necessidades de nossa empresa, como uma parceira estratégica. Os serviços da Correios Celular deverão ser vendidos para assinantes em mais de 3.600 locações e 12.400 balcões de atendimento em todo o Brasil, até o final de 2017".

A Plintron habilitou seu serviço de comunicação na nuvem para o Brasil. Apresentando um abrangente pacote ponto a ponto de elementos essenciais de rede, incluindo 4G e soluções Multi IMSI e a mais ampla variedade de suporte à empresa e aplicações de suporte operacional, a Plintron foi capaz de rapidamente implantar seu serviço e possibilitar o lançamento, sem maiores problemas, da Correios Celular.

"Garantindo a conformidade com as exigências da reguladora brasileira ANATEL, bem como proporcionando os recursos específicos desejados pela Correios Celular ? nossos serviços de comunicação na nuvem permitem ofertas inovadoras, voltadas para o assinante, incluindo WhatsApp gratuito. Este lançamento demonstra como a Plintron supera qualquer barreira de entrada, e soma para o desempenho recorde de mais de 80 lançamentos de MVNO e conformidade com as regulamentações de 25 países", afirmou a Srta. Subhashree Radhakrishnan, cofundadora e vice-presidente do Plintron Group.

A Plintron é uma patrocinadora Platinum do Congresso Mundial de MVNO, marcado para de 24 a 27 de abril de 2017, no Palais des Congres, Acropolis, Nice, França. MVNOs mundiais e MVNOs aspirantes estão cordialmente convidadas para nos visitar ou enviar um e-mail para a Plintron em marketing@plintron.com, para discutir como a empresa pode gerar o sucesso de seus parceiros.

Sobre a Plintron:

A Plintron é uma líder mundial em soluções de comunicação na nuvem e patrocina as mais abrangentes implantações para operadoras móveis ( MNOs), MVNOs e empresas. Nove anos de rápido crescimento dão à Plintron uma liderança na topografia do setor das telecomunicações. Comandando a maior presença global em sua área de atuação, a empresa aproveita sua rede multinacional para manter-se na vanguarda.

Os principais fatores para este sucesso mundial são compromisso com a excelência, concentração no cliente, foco em qualidade, flexibilidade e propriedade. A empresa empenha-se constantemente em melhorar o valor existente e desenvolver soluções novas e inovadoras.

A Plintron tem mais de 1.000 empregados e opera em 25 países. A empresa abriga o centro de fornecimento de tecnologia 24x7, na Índia. Outros escritórios regionais e de apoio estão presentes em Londres (Reino Unido) Sydney (Austrália), Seattle (EUA), São Paulo (Brasil) e Cingapura (Ásia).

Para mais informações, visite: http://www.plintron.com.

Sobre a EUTV:

A EUTV do Brasil é uma provedora pioneira de telecomunicações, fundada por especialistas em telecomunicações que ocuparam posições seniores nas mais prestigiosas empresas do setor do mundo. A EUTV recebeu uma autorização Tier 1 da Anatel, o órgão regulador local, para fornecer serviços móveis em todo o país para as tecnologias 4G, 3G, 2G e internet das coisas (IoT). Sua marca, Surf Telecom, fornece serviços para corporações, governo e marcas aspirantes a MVNO.

Para mais informações, visite: http://www.eutv.com.br.

