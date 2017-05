Vendas de ovos de Páscoa nos supermercados crescem 16%

SHANGHAI, 2 de maio de 2017 /PRNewswire/ -- O UnionPay International anunciou hoje o lançamento da sua campanha atualizada que oferece descontos e serviços em vários tipos de comércio em 100 aeroportos de todo o mundo. De hoje até 28 de fevereiro de 2018, titulares do cartão UnionPay podem desfrutar de privilégios exclusivos e serviços superiores em mais de 100 aeroportos internacionais de cerca de 30 países e regiões.

O UnionPay International têm se dedicado a melhorar seu sistema internacional de vantagens para atender as diversas demandas dos titulares do cartão através do lançamento de campanhas mundiais que apresentam "Aeroportos Internacionais", "Bairros Famosos" e "Destinos de Turismo Selecionados" a cada ano. Além dessas campanhas temáticas, o UnionPay International lançou também uma plataforma internacional de marketing, a U Plan, que atua com alto nível de precisão em mercados internacionais através da internet móvel.

A campanha "Aeroportos Internacionais" deste ano conta com três destaques:

Em primeiro lugar, ela é mais ampla. Os aeroportos participantes não são apenas em destinos turísticos populares tradicionais como Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Sudeste da Ásia, Europa, América do Norte, Austrália e Oriente Médio, mas também inclui o Aeroporto Internacional de Mactan-Cebu nas Filipinas, o Aeroporto Internacional de Plaisance da Ilha Maurício e o Aeroporto Internacional de Nadi, em Fiji. Titulares do cartão pode desfrutar de descontos de até 10% em estabelecimentos comerciais de mais de 100 aeroportos internacionais.

Em segundo lugar, ela cobre mais tipos de comércio e fornece serviços de valor superior. O UnionPay Internacional agora oferece descontos exclusivos em restaurantes de aeroportos, livrarias, lojas de presentes e privilégios, como acesso à sala VIP, ônibus shuttle no aeroporto, aluguel de carro e reembolso de impostos.

Em terceiro lugar, estão disponíveis privilégios exclusivos para celulares como o QuickPass e o U Plan. Ofertas especiais para o QuickPass para celular do UnionPay foram lançadas no Chinese Corner do Aeroporto de Melbourne, na livraria Relay do Aeroporto da Nova Zelândia e nas praças de alimentação de 5 aeroportos de Taiwan. O King Power de 4 aeroportos da Tailândia, o JR Duty Free de 8 aeroportos da Austrália e da Nova Zelândia e a Travel Pharm de 3 aeroportos da Nova Zelândia oferecem os melhores descontos disponíveis para usuários do U Plan. Titulares do cartão podem obter cupons da U Plan através do aplicativo móvel do UnionPay e dos seus bancos parceiros e agências de viagens.

Os dados mais recentes mostram que o UnionPay se expandiu para mais de 160 países e regiões fora da China Continental, cobrindo quase todos os destinos turísticos populares. Mais de 20 milhões de comerciantes e 1,3 milhões de caixas automáticas fora do continente chinês aceitam cartões do UnionPay. Titulares do cartão também podem desfrutar de vários serviços de valor superior, como a Assistência de Emergência e a Devolução de Impostos Internacionais UnionPay.

