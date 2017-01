Curso gratuito capacita jovens para o mercado de trabalho

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

Uma série de cursos de curta e média duração começarão no início de fevereiro e atendem aos variadas vertentes. Os cursos serão oferecidos pela unidade do Senac, em Campo Mourão. A programação contempla as áreas de administração, marketing, gastronomia, beleza e informática.No dia 2 começa o curso, que terá duração total de 15 horas, com aulas nas quintas e sextas-feiras, das 19h30 às 22h30.Para o dia 7 está agendado o início do curso de. Terá duração de 42 horas e as aulas serão nas terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h30, com encerramento marcado para o dia 28 de março.é o curso que começa no dia 7 e que será encerrado no dia 21. Terá 15 horas de duração, com aulas nas terças, quartas e quintas-feiras, das 19h30 às 22h30.Com duração de 160 horas, será iniciado no dia 13 o curso de. Terá aulas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30.se inicia no dia 18 de fevereiro, com término no dia 13 de maio. As aulas serão aos sábados, das 8h ao meio dia. Terá duração de 42 horas. O objetivo é a criação e edição de projetos em 2D, utilizando fundamentos de desenho com Autocad.Os três últimos cursos da programação para fevereiro são na área da gastronomia., do dia 18 de fevereiro a 18 de março. As aulas serão aos sábados, das 14h às 17h., do dia 20 de fevereiro a 2 de março com aulas nas segunda, quartas e quintas-feiras, das 19h30 ás 22h30. O último curso será de. Começa no dia 21 de fevereiro e termina no dia 9 de março, com aulas nas terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h30.