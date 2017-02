Pós graduação a distância em gestão de saúde

Redação Bonde/N.Com

Cerca de 200 alunos da comunidade local devem participar das atividades no contraturno de suas aulas. Esse é o projeto que a Secretaria Municipal de Educação e o Sesc estão estudando realizar.Através do "Projeto Futuro Integral na Escola" e do "Programa Salas de Apoio à Aprendizagem", os profissionais do Sesc pretendem atender as crianças com atividades que estimulem novas habilidades, a prevenção da violência, uma maior participação e inclusão social, a mudança de comportamento, o aumento do rendimento escolar, o desenvolvimento criativo e o repertório cultural.De acordo com a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Mariangela Bianchini, a assinatura do termo de convênio entre a Prefeitura e o Sesc deve ser assinado até final deste mês. As crianças da Escola Municipal Gaspar Veloso devem ser as escolhidas para participar dos projetos, visto que a sede da escola é a mais próxima do Sesc, onde as atividades serão desenvolvidas.Mariângela destacou que é uma proposta muito positiva para o município, porque pretende atender as crianças e as famílias da comunidade local, estimulando o aproveitamento do tempo do contraturno escolar como um momento de aprendizagem e desenvolvimento de novas habilidade.Até o final deste semestre, novos programas devem ser desenvolvidos com atividades esportivas, lúdicas e relacionadas ao corpo e o movimento. A secretária municipal de Educação, Maria Tereza de Moraes, ressaltou que as parcerias são muito importantes para o município porque proporciona aos alunos uma proveitosa vivência na educação em tempo integral.