Terminam hoje inscrições em cursos gratuitos de qualificação a distância

Redação Bonde/N.Com

Nesta quinta-feira (6), cerca de 300 alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal Maria Irene Vicentini Theodoro – do Jardim Eldorado, região leste de Londrina – irão participar de uma ação de conscientização sobre os malefícios do álcool e outras drogas. O trabalho será conduzido pelos profissionais de saúde do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 4 e Unidade Básica de Saúde (UBS) Eldorado. Pela manhã será a partir das 7h30 e às 13h30.O educador físico do NASF, Adair dos Santos, explicou que será feita uma dinâmica com as crianças e um bate-papo para abordar o tema. Ele contou que os alunos participarão de uma "festa" na biblioteca da Escola, onde eles serão recepcionados com músicas e haverá exposição de alimentos abertos como doces, pipoca, gelatina e sucos. "A intenção é simbolizar uma festa, para vermos se as crianças vão aceitar, ou não, estes alimentos que já estão expostos e abertos", informou.Depois, a equipe irá iniciar a abordagem aos alunos, em uma roda de bate-papo. "Perguntaremos aos que aceitaram os alimentos, porque fizeram isso, e o mesmo aos que não pegaram", disse. A partir daí os profissionais conversarão com os alunos sobre os perigos de aceitar alimentos, bebidas ou outros itens de estranhos."Perguntaremos a eles o que os seus pais ou outros responsáveis orientam a respeito disso", adiantou. Segundo Santos, os alunos também serão indagados do que mais poderia ter uma festa que poderia ser prejudicial para a saúde como bebidas alcoólicas, cigarro e outras drogas, e quais destas substâncias eles já viram seus familiares e amigos fazendo uso. "Assim, de maneira lúdica, abordaremos os efeitos destas drogas, de acordo com cada faixa etária dos alunos", informou."Também levaremos para exposição, um narguile, para perguntarmos se eles conhecem o objeto, se têm em casa", contou. Segundo Santos, além de trabalhar a conscientização sobre os males causados por esses produtos, a ação também visa mostrar os meios de acesso a estas drogas e a importância de dizer não e como dizer. "Também falaremos sobre a importância de não dividir o mesmo espaço com pessoas que estão fazendo uso destas substâncias, pois a exposição às drogas pode gerar um risco à saúde", ressaltou.Ainda de acordo com Adair do Santos, o trabalho será realizado com cada turma por cerca de 40 minutos. "Conforme forem surgindo as dúvidas iremos respondê-las", frisou.A Escola Maria Irene Vicentini Theodoro está localizada na Rua Pitágoras, 130, Jardim Eldorado.