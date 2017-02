UFSCar oferece curso do Brasil em Fisioterapia Neurofuncional

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para seu Programa de Bolsas. Além do apoio financeiro para cursar uma universidade de excelência, a organização oferece mentoria, conexão com grandes executivos, cursos, fóruns e diversas outras atividades focadas no desenvolvimento pessoal e profissional do selecionado.Podem se candidatar jovens de até 34 anos que estão em processo de aceitação, matriculados ou cursando o ensino superior em uma das quatro categorias de bolsa elegíveis: graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, graduação completa no exterior e pós-graduação no exterior (MBA, LLM, mestrado, doutorado e pós-doutorado).Os critérios de seleção avaliam excelência acadêmica e profissional, alto potencial intelectual e padrão ético, além de competências como liderança, execução e protagonismo. A instituição também leva em conta o nível de comprometimento do candidato com o Brasil.O processo seletivo é composto por sete etapas, consecutivas e eliminatórias. São elas: inscrição de dados pessoais, acadêmicos e profissionais; testes de perfil e raciocínio lógico; envio de vídeo e preenchimento de questionário; entrevista de competências; painel com ex-bolsistas da Fundação Estudar; entrevista para aprofundamento de trajetória; e entrevista final. Interessados em participar do processo seletivo deste ano podem se inscrever até 24 de março pelo site bolsas.estudar.org.br.Programa de Bolsas da Fundação EstudarInscrições até 24 de março de 2017Site:Elegibilidade: todos os cursos e universidades são elegíveis ao programa.Categorias: Graduação completa no Brasil; Graduação completa no exterior; Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior; e Pós-graduação no exterior.