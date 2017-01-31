Educação
Terça-feira, 31 de Janeiro de 2017
31/01/2017 15:30
Sustentável

Projeto incentiva criação de programas de redução e destinação de resíduos
Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar tudo o que consumimos. Este é o lema para um consumo mais consciente. Também é o pensamento que algumas instituições estão levando a diante. O Instituto Akatu tem o Edukatu, que quer disseminar em todo o Brasil de maneira interativa e fácil de entender. Para isso, lançou nesta segunda feira (30) o desafio "Turma que Recicla", em parceria com a Braskem, para mobilizar professores e estudantes do Ensino Fundamental a realizarem as atividades pedagógicas e desenvolverem projetos sobre o tema.

Hoje, mais de 40% dos resíduos coletados seguem para lugares inadequados, o que pode contaminar o solo e a água. Além disso, já se estimou que esse descarte pode desperdiçar o equivalente a R$ 8 bilhões, por ano, de materiais que poderiam virar matéria-prima ou energia.

Para combater esse problema, o percurso "Turma que Recicla" trabalha com um conjunto gamificado de atividades pedagógicas, como jogos, vídeos e infográficos, que podem ser realizadas on-line e off-line e permitem a reflexão sobre o tema dos resíduos. Esse material estimula que estudantes criem ações e projetos para reduzir a quantidade de rejeitos gerados na escola e comunidade e, ainda, avancem na destinação adequada dos materiais recicláveis.


"A ideia é fortalecer os projetos que algumas escolas já desenvolvem neste tema, fornecendo materiais e orientações para converter estas iniciativas em ações que promovam mudanças definitivas de comportamento. Também queremos abrir o caminho para professores que querem começar a trabalhar o tema. Com isso, esperamos mobilizar escolas em todo o País", afirma Denise Conselheiro, coordenadora do Edukatu.

"O Edukatu permite que estudantes de todo o Brasil tenham acesso ao tema de desenvolvimento sustentável. Oferecendo conteúdos divertidos e relevantes para a realidade dessas crianças, somos capazes de formar uma geração mais informada e empoderada para tomar as melhores decisões de consumo", afirma Luiz Gustavo Ortega, Gerente de Desenvolvimento Sustentável na Braskem.

Premiação

Além de transformarem a comunidade escolar, professores podem ganhar prêmios. O professor do projeto melhor avaliado (1º colocado) no desafio recebe uma viagem nacional com acompanhante e sua escola ganha uma oficina lúdica sobre reaproveitamento de materiais realizada pela equipe pedagógica do Edukatu. A segunda colocação ganha um tablet, e a terceira, um kit de materiais didáticos sobre consumo consciente.

Para participar, o professor precisa estar inscrito na plataforma on-line do Edukatu e mobilizar o maior número de alunos e professores na realização das atividades do percurso. Tanto as atividades quanto a inscrição podem ser feitas até o encerramento do desafio, previsto para 15 de outubro.

Detalhes do regulamento da campanha (Certificado de Autorização CAIXA nº 3-3509/2016) podem ser vistos no link: bit.ly/regulamento-tqr

Para ter acesso ao conteúdo do Edukatu basta se cadastrar gratuitamente neste link.
Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
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