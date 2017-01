Já constatado por Da Vinci, cientistas descobrem 'novo' órgão

Redação Bonde com Agência UEL

PUBLICIDADE

A Assembleia Legislativa aprovou no último dia 12, em primeira discussão, projeto de lei do Governo do Estado propondo o corte imediato de 474 cargos em comissão e funções gratificadas das universidades estaduais. Além disso, outros 718 cargos deverão ser extintos até o final de 2017.A Reitoria da Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou nesta quinta-feira (29), nota de esclarecimento em relação ao corte de 142 cargos e funções comissionados da universidade a partir de 1º de janeiro de 2017."Em 2009, precisamente em 30 de dezembro, após discussão entre o Governo do Paraná e as Reitorias das Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), foi aprovada a Lei nº 16.372, que equiparou as Nomenclaturas, Valores e Quantitativos de Cargos que eram pagos a título de responsabilidade para as funções acadêmicas e administrativas das IEES do Paraná.Ressalta-se que, à época, o quantitativo previsto naquela Lei já era menor do que o quantitativo existente na real estrutura da UEL destinado a atender encargos de direção, de chefia ou de assessoramento. Como exemplo, para o Hospital Universitário restou previsto na Lei um único cargo administrativo, o de Diretor Superintendente.Como essa realidade institucional não foi contemplada também em outras IEES, assim como se evidenciou a necessidade de estudos para readequação dos quantitativos, e em razão de ações políticas envidadas pelas administrações universitárias que se seguiram a partir de então, o quantitativo da Lei em tela não entrou em vigência, tendo sido postergado ano a ano por meio de leis substitutivas, incluindo a última prorrogação até 31 de dezembro do corrente ano de 2016 (Leis 16.664, 17.068, 17.894 e 18.387).No entanto, este reestudo acabou não acontecendo e, quase findando o prazo previsto, na última semana dos trabalhos parlamentares deste ano, após tratativas entre SETI, SEFA e Casa Civil, e sem prévia negociação com a Reitoria, o Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado, um novo projeto de Lei que extingue 40% do excedente dos Cargos inicialmente previstos para as IEES pela Lei nº. 16.372/2009. E assim estabelece, no caso da UEL, que a partir de 01/01/2017, sejam cortados 142 Cargos em Comissão e Funções Gratificadas e que, a partir de 01/01/2018, seja cortado o restante.Por esta razão, o que coube à administração de cada Universidade foi apenas a escolha de como proceder aos cortes exigidos pela nova Lei nº 18.928. Como o prazo era insuficiente para um estudo mais elaborado e a época do ano totalmente inadequada para medidas dessa natureza, a opção que adotamos na UEL, foi a de evitar atingir diretamente atividades acadêmicas e estender os cortes a Assessores Especiais Internos e Externos (18) em diferentes áreas de atuação (como Arquitetos, Engenheiros, Psicólogos e Técnicos) que prestavam serviços em unidades como Gabinete da Reitoria, HU, PCU, PROPLAN, SEBEC, RU, AAI, Clínica Psicológica, Museu, TV e Rádio UEL, para além de Servidores de carreira (124) lotados em várias unidades da UEL. Destes últimos, um total de 28 cargos foram diminuídos no HU, 5 no Gabinete da Reitoria, 12 em Órgãos da Reitoria (Prefeitura do Campus, COM e ATI), outros 44 cargos nas Pró-Reitorias e ainda 35 em Órgãos Suplementares (COU, HV, EAAJ, LM, Casa de Cultura, Colégio de Aplicação e Fazenda Escola) e Órgãos de Apoio (Biblioteca Central, Editora, SEBEC, RU e SAUEL).É fato que esses cargos são muito significativos e relevantes para dar base ao bom funcionamento e à qualidade do nosso trabalho, de nossa academia e dos serviços que prestamos à população. Por outro lado, estamos certos de que, por serem cargos e funções de baixa remuneração, o impacto financeiro na folha de pagamento mensal será o de menor significado. Por isso, lamentamos profundamente termos sido conduzidos a esta atitude.No ano de 2017, voltaremos a tratar o assunto com o Estado, na expectativa de subsidiar a discussão de uma nova Lei que corrija as distorções e contemple a estrutura atual de nossa Universidade, que teve nos últimos anos, um aumento considerável nas demandas de serviços prestados à comunidade."