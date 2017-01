Último homem a pisar na Lua, astronauta Gene Cernan morre aos 82 anos

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa

Entre 54.942 estudantes inscritos no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Vinícius Lepca, de 17 anos, não só conquistou a melhor nota – e a vaga para o curso de Engenharia Elétrica -, mas também bateu um recorde histórico da maior instituição de ensino superior do estado: o melhor resultado desde 2006, quando o atual processo seletivo foi implantado. A informação foi confirmada pelo coordenador do Núcleo de Concursos da UFPR, Mauro José Belli.Lepca quase gabaritou as provas – na primeira fase, de 80 questões, acertou 76. Fechou o concurso com score de 958.618 e ficou com diferença de mais de 85 mil pontos para o segundo colocado. Preparação é a palavra chave, na opinião do estudante curitibano: "costumo dizer que comecei a me preparar desde quando entrei no colégio pela primeira vez, mesmo que ainda nem soubesse o que era vestibular. A aprovação depende de todo um processo, que nunca é feito apenas no terceirão ou no curso pré-vestibular", conta.Com 14 anos, ele já passou no primeiro vestibular que tentou. Não bastasse ser considerada destaque nacional pela Junior Achievement e trazer para o Brasil prêmio Fedex Access Award da competição internacional Achievement Company of the Year, a miniempresa também contribuiu para os bons resultados de Lepca no vestibular. "A empreitada me fez aprender a gerenciar melhor meu tempo, me organizar e me tornar capaz de cumprir metas - o que foi fundamental para esse ano de estudos para o vestibular", conta. A experiência também ajudou o estudante a pensar no futuro. "Quero ser empresário", afirma.Aos 16 anos, quando cursava a segunda série do Ensino Médio, tentou Medicina e passou. Para Lepca, as experiências dos processos seletivos ainda no Ensino Médio contribuíram para que ele ganhasse confiança e aliviasse a ansiedade para o grande dia. "Quando chegou a prova oficial, já não era nenhuma surpresa para mim", conta. Ficar calmo e focado na hora de responder as dezenas de perguntas e de produzir a temida redação é uma das principais dicas de professores e especialistas em educação.Mas a trajetória não foi fácil. "Um bom resultado requer muito estudo, disciplina, comprometimento, dedicação, equilíbrio, seriedade e descanso", destaca o diretor do Curso Positivo, Alceu Gnoatto. Não existe um manual técnico que oriente sobre como proceder para passar no vestibular, mas bons hábitos influenciam positivamente o resultado desejado. "Em 2016, especificamente, busquei fazer um grande número de exercícios, para poder revisar e aprofundar o que eu tinha aprendido no 1º e no 2º anos do Ensino Médio", conta Lepca.Mesmo estudando muito e seguindo uma rotina rígida traçada por ele, Vinícius não deixou de sair com a namorada, jogar no computador ou ir para a academia. "Com certeza, abrir mão de algumas coisas faz parte do processo. Horas de sono, tempo para sair nos finais de semana, são coisas que naturalmente acabam sendo limitadas. Contudo, pude balancear tempo de lazer com os estudos, soube distribuir meu tempo e esforços", ensina. No período da manhã, Vinícius estudava no terceirão do Curso Positivo. À tarde, frequentava as aulas do curso preparatório para o ITA - Instituto Tecnológico da Aeronáutica e, à noite, estudava até às 22h. Nunca faltou às revisões no sábado de manhã e, nas tardes de sábado, estudava no colégio. Nos domingos, em que não tinha nenhuma prova ou simulado, descansava, saía com os amigos e namorava.A participação da família foi essencial para o resultado, afirma Vinícius. "Desde pequeno, meus pais nunca me obrigaram a estudar, mas sim mostraram porque eu deveria estudar, o que foi um grande motivo para eu realmente me dedicar aos estudos. Além disso, eles sempre me incentivaram a fazer o meu melhor em tudo, o que também foi fundamental para todo o processo de preparação", destaca. Com nota média de 9,8 em todo o Ensino Médio, o estudante vai tentar também entrar em uma universidade norte-americana.Para ajudar os estudantes a conquistarem uma cadeira na universidade, Vinícius faz uma lista com cinco dicas:- Prestar atenção nas aulas é a primeira etapa para poder ter sucesso nos estudos. "Cada um deve encontrar a melhor maneira para aproveitar ao máximo – mas, para mim, o que funcionava melhor era fazer anotações dos pontos mais importantes durante as aulas, para fixar o conteúdo e poder consultar depois", sugere.- Depois de assistir às aulas vem o ponto principal: estudar da maneira certa. Nesse ponto, cada um precisa descobrir qual é a sua maneira certa, seja por resumos, mais exercícios, pequenos simulados etc. "Eu, particularmente, nunca gostei de fazer resumos– Então, preferia apenas ler o conteúdo e focar mais nos exercícios. Ainda assim, quero reforçar que cada um tem seu método preferido e mais eficiente", destaca.- Fazer simulados durante o ano é muito importante, porque permite que você avalie o quanto aprendeu verdadeiramente, enfrentando exercícios de vários conteúdos ao mesmo tempo. Os simulados também permitem que você aprimore sua estratégia de prova durante o ano.- Ter uma estratégia definida para resolver cada prova é um ponto essencial, porque possibilita que você otimize seu tempo de resolução e sua calma para isso. Novamente, cada um tem uma estratégia preferida, mas um fator útil para quase todo mundo é deixar as questões mais difíceis para o final da prova, para poder antes garantir as fáceis e médias, além de evitar perdas de autoestima. "Como falei antes, os simulados são bons momentos para testar qual a melhor estratégia para você e defini-la antes do dia do vestibular, ressalta.- É impossível aguentar um ano ou mais de estudo intenso sem se permitir momentos de descanso. Muitos têm medo de parar de estudar para esfriar a cabeça, pois acham que estariam perdendo tempo de estudo. Contudo, o tempo de descanso é justamente o que vai tornar as horas de estudo mais produtivas, pois você não estará mentalmente esgotado. Abrir mão de momentos de lazer é algo que deve ser feito controladamente, mantendo algumas horas longe dos livros por semana, fazendo algum esporte, indo ao cinema ou mesmo ficando em casa.