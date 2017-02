Celepar capacita pessoas da terceira idade a usar smartphone

Redação Bonde

A Agência Brasileira de Emprego e Estágio (Abre) oferece vagas em diversas áreas em Londrina. Os interessados devem se cadastrar no Portal Abre e comparecer na agência com RG, CPF e declaração de matrícula. A agência fica na rua Piauí, 399 - loja 8. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Todas as vagas estão disponíveis no site.Curso: Secretariado/AdministraçãoA partir do 1° ANO / 2° SEMESTREValor: R$ 700,00Segunda-feira à sexta feira, das 9h às 12h30Segunda-feira à sexta feira, das 13h30 às 15hSábado 10h às 15hCurso: Administração/Ciências ContábeisA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 600,00Segunda-feira à Sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 16hCurso:Técnico em Logística/EletrotécnicaA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 600,00Segunda-feira à Sexta-feira das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17hCurso: Ensino Médio/Educação Física/AdministraçãoA partir do 1° ANOValor: R$ 650,00Segunda-feira à Sexta-feira das 14h às 20hCurso: Design Gráfico / Artes VisuaisA partir do 2° ANO / 3° SEMESTREValor: R$ 724,00Conhecimento: PHOTOSHOP, COREL DRAW,ILLUSTRATORSegunda-feira à Sexta-feira das 8h30 às 14h45Curso: AdministraçãoA partir do 2° ANO / 3° SEMESTREValor: R$ 880,00Segunda-feira à sexta feira, das 14h às 19hSábado 8h as 13hCurso: Arquitetura e urbanismoValor: R$ 450,00Segunda-feira à Sexta-feira das 8h às 12hCurso: Ensino Médio/AdministraçãoA partir do 2° ANOValor: R$ 450,00Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 12hCurso: Publicidade e propaganda / MarketingA partir do 2° ANO / 4° SEMESTREConhecimento: PHOTOSHOP,ILLUSTRATORValor: R$ 1.000,00Segunda-feira à sexta-feira, das 13h às 18hCurso: Design gráficoA partir do 2° ANO / 3° SEMESTREValor: R$ 500,00Conhecimento: PHOTOSHOP,ILLUSTRATORSegunda-feira à sexta-feira das 13h30 às 18hCurso: Ciências Contábeis / AdministraçãoA partir do 1° ANO / 2° SEMESTREValor: R$ 650,00Segunda-feira à sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 16hCurso: Ensino MédioA partir do 1° ANOValor: R$ 360,00Segunda-feira à sexta-feira das 9h às 15hCurso: Publicidade e propaganda/ Marketing / Gestão Comercial / AdministraçãoA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 500,00Terça-feira à sábado, 10h às 15hDomingo 12h às 18hCurso: Marketing/ AdministraçãoA partir do 1° ANO / 2° SEMESTREValor: R$ 750,00Segunda-feira à sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 16hCurso: Técnico em enfermagem / Ensino médioA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: $R 300,00 + COMISSÃOSegunda-feira à sexta-feira das 13h às 18hCurso: Ciências ContábeisA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 650,00Segunda-feira à sexta-feira das 13h às 18hCurso: Técnico em enfermagem / Ensino médioA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 300,00 + COMISSÃOSegunda-feira à sexta-feira das 7h30 às 13hCurso: Ensino médioA partir do 1° ANOValor: R$ 500,00Segunda-feira à sexta-feira das 12h às 18hCurso: Publicidade e propaganda/ Marketing e propaganda/ Gestão comercial / AdministraçãoA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 650,00Segunda-feira à sexta feira, das 9h às 14hSábado 8h às 12hCurso: AdministraçãoA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 650,00Segunda-feira à sexta-feira das 12h30 às 18h30Curso: Secretariado/ Publicidade e propaganda/ MarketingA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 500,00Segunda-feira à sexta-feira das 16h às 22hCurso: PedagogiaA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 450,00Segunda-feira à sexta-feira das 12h às 18hCurso: Ciências contábeisA partir do 1° ANO / 2° SEMESTREValor: R$ 500,00Segunda-feira à sexta-feira das 12h às 18h15Curso: Publicidade e propaganda/ marketing e propagandaA partir do 2° ANO / 3° SEMESTREValor: R$ 700,00Segunda-feira à sexta-feira das 8h às 14h15Curso: Desenho industrialAno/Período: A partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor:R$ 750,00Segunda-feira à sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 15hCurso: Relações Públicas/ Publicidade e propaganda/ MarketingA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 600,00Segunda-feira à sexta-feira das 14h às 17hCurso: JornalismoA partir do 3° ANO / 6° SEMESTREValor: R$ 500,00Segunda-feira à sexta-feira das 13h às 17hCurso: Engenharia de Computação/ Ciência da computaçãoA partir do 2° ANO / 4° SEMESTREValor: R$ 950,00Segunda-feira à sexta-feira das 12h às 18h15Curso: Relações Públicas/ Administração / MarketingA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 400,00Segunda-feira à sexta 13h às 18hSábado 9h às 14hCurso: Relações Públicas/ Publicidade e propaganda/ Marketing/ Artes visuaisA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 950,00Segunda-feira à sexta-feira das 12h às 18h15Curso: AdministraçãoA partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 600,00Segunda-feira à sábado das 07h às 12hCurso: Educação físicaAno/Período: A partir do 1° ANO / 1° SEMESTREValor: R$ 300,00Segunda-feira à sexta-feira das 18h às 22h