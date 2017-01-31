Com menor demanda, empresas de ensino reajustaram preços abaixo da inflação

Nesta terça feira (31), às 12h, a Cops disponibilizou a lista de convocados da segunda chamada do vestibular da UEL de 2017. Os estudantes que foram chamados nesta lista deverão fazer suas pré matrículas até o dia 2 de fevereiro no site
da Universidade e, até o dia 3, deverão encaminhar seus documentos para a Pró reitoria de Graduação da UEL.
A terceira chamada está prevista para ser divulgada dia 7 de fevereiro, ao meio dia.
Veja se seu nome está entre os convocados.
Processo Seletivo Vestibular 2017 - Resultado da 2ª Convocação
ADMINISTRAÇÃO (Matutino)
Inscrição Nome
20721585 FRANCISCO KAUAM PIUBELLI
20719824 GABRIEL PINHEIRO ELIAS
20705359 GUSTAVO INEFUKU KOGA
20726658 MATHEUS GUSTAVO RETT
20702493 MONICA RAFAELA ANDRADE
ADMINISTRAÇÃO (Noturno)
Inscrição Nome
20714589 ARTHUR HENRIQUE OENING DA SILVA
AGRONOMIA (Integral)
Inscrição Nome
20713063 BARBARA HARUMI HASHIZUME
20710978 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
20705450 JOAO GABRIEL MACEDO MAFRA
20709414 LARISSA BALARDIN
20727691 LEONARDO GIORGIANI ZARELLI
20712552 LIEGE RIBEIRO BARZAN
20730647 NICOLAS VICTOR DELFINO
ARQUITETURA E URBANISMO (Integral)
Inscrição Nome
20730425 OTAVIO PEREIRA PADIAL
ARTES CÊNICAS (Matutino)
Inscrição Nome
20707702 GABRIEL GOULART MATOS
20708207 MARCUS ANTONIO ALVES DA CUNHA
20714568 ROBERTO BRUNO MESSIAS SILVA
ARTES VISUAIS (Matutino)
Inscrição Nome
20727269 JAQUELINE DA SILVA MANTOVANI
20703694 LUCAS LOPES MENDES
BIBLIOTECONOMIA (Noturno)
Inscrição Nome
20704076 JENIFFER ALICE VICENTE NALDOS
20700678 LUANA LINA NUNES
20717392 POLIELLY MORATO DA SILVA PEREIRA
20721891 ROBERTA PINHEIRO BARRETTO
BIOMEDICINA (Integral)
Inscrição Nome
20717886 MATHEUS HENRIQUE SANTOS DE CAMARGO
20710123 NATALIA BELEBECHA TEREZO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (Integral)
Inscrição Nome
20711604 BRUNO LOURENCO DOS SANTOS PONCE
20728547 CAUE GAFFO DE MIRANDA
20715210 DANIEL MATHEUS BRANDAO LENT
20710352 RAFAEL ANTIDES REIS
20728422 ROMULO COSTA DA SILVA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Integral)
Inscrição Nome
20731225 GUILHERME ROSSI SILVA
20700902 MARIA VICTORIA MULLER RABELO
20710390 PEDRO LOPES PEREIRA TEIXEIRA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Noturno)
Inscrição Nome
20727244 IRINEU LUIZ STROKA
20717887 NAYARA ROBERTA ABDO CAZANGI
20702738 TIAGO GONCALES DE ASSUNCAO
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Matutino)
Inscrição Nome
20722096 CAMILA RIBELLA OLIVEIRA
20730733 FABIO YUKIO ISHII
20728647 NIKOLAS PEREIRA VITOR
20710142 VITORIA FELICIA DE MELLO
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Noturno)
Inscrição Nome
20713060 GABRIEL VITOR PONCIANO DE SOUZA
20718912 JOAO VICTOR GARCIA DE OLIVEIRA
20700149 MARCELO SANTOS DA SILVA
20725685 MARIO SAKAMOTO
CIÊNCIAS SOCIAIS (Matutino)
Inscrição Nome
20720987 BRUNA DE CASTRO PAULO
CIÊNCIAS SOCIAIS (Noturno)
Inscrição Nome
20728182 JOSE MARCELINO DA SILVA NETO
20716850 LEONARDO GOMES CAPELETI
DIREITO (Matutino)
Inscrição Nome
20706240 LUCAS PROENCA
20713895 MARIANA PINGUELLI BORGES
20720889 RAFAEL BRUNO CASSIANO DE MORAIS
DIREITO (Noturno)
Inscrição Nome
20700388 LUARA MARIANA DUTRA BILIATTO
DIREITO (Vespertino)
Inscrição Nome
20720166 BEATRIZ MOIA KAMEI
20716970 JULIA SILVA DE ARAUJO
20706309 JULIANA POPOLIN BERETTA
20723605 LUIZA RIBEIRO DE OLIVEIRA
20724121 MARCELLE CHICARELLI DA COSTA
20717781 VICTOR GALLO COLETTI
20722120 VINICIUS ROBERTO DE LIMA
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (Matutino)
Inscrição Nome
20730480 ANA LUCIA BORSARI
20705484 ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR
20722465 BRUNO CORAZZA MARTINS FERREIRA
20708154 DANIEL ALTAIR PENA MARTINS
20703796 FELIPE ISRAEL RONQUI SILVA
20709251 IZAEL LEONEL FERREIRA
20704018 JEFFERSON LOPES PEDROSO JUNIOR
20710747 LUCAS CHARAMITARO SANTOS
20729185 SAMUEL VISI SANTANA
20701670 VINICIUS SILVA TETE
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (Noturno)
Inscrição Nome
20707810 ANGELO DUARTE BRUSSOLO
20724009 BRENO MENEGHETTI RIBAS
20731303 CLEBER KOUDA DE FREITAS
20706963 FLAVIA GIOVANA DO CARMO
20729142 JOAO VICTOR PIEROLLI
20701134 MILENA SAYURI NAKAHATA
20718239 ROGER SANCHES DE SOUZA
20710029 THIAGO ANTONIO GENARO IASTRENSKI
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (Matutino)
Inscrição Nome
20721372 MURILO RAFAEL CHAMBO PINHEIRO
20711350 VINICIUS VIDOTTI TASHIMA
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (Noturno)
Inscrição Nome
20706551 VANUSA MESSIANO RODRIGUES
20732713 VICTORIA FIOREZE FREITAS
ENFERMAGEM (Integral)
Inscrição Nome
20717643 ANA JULIA ALMEIDA ASSUNCAO
20714924 EMILY DOMINGUES GEROLDO
20712759 ISABELA ASSIS DE CARVALHO
20731713 LARISSA TIMOTEO SILVA
20700828 LETICIA KAORI CHIBA
20723102 MARINA LOLIS SILVA
20726584 THAVINE CAMILLA SILVA
ENGENHARIA CIVIL (Integral)
Inscrição Nome
20703752 GABRIEL DIONISIO GOTARDO MATA
20705891 LUANE FERREIRA KROL
20711837 MATEUS GARCEZ FERRARI
ENGENHARIA ELÉTRICA (Integral)
Inscrição Nome
20700652 ANA BEATRIZ CATALAO
20722148 HENRIQUE HIDEKI YABUSHITA
20716697 HUGO CUCOLICCHIO GUEDES BARRETO
20702397 IAN PENA BORDIN
20703612 JULIO CONTIER DOS SANTOS MORAES
20700881 LUIZ ALBERTO OLIVEIRA MIMIM
20717047 MATHEUS CAMPOS HENRIQUE
20705858 VINICIUS ENZO SAITO
FARMÁCIA (Integral)
Inscrição Nome
20717085 CECILIA MACHADO
20709064 CECILIA VALERIO MARTINS
20724643 DANIELA AYUMI NISHIOKA
20724740 FELIPE YASUO CANALES KATSUYAMA
20717403 GIOVANA ROSSI DOS SANTOS
20704143 LUIS GUILHERME URSINI
20731452 NAYRA NORIKO NISHIZAWA
20716053 VITORIA MARCELINO RODRIGUES
FILOSOFIA (Noturno)
Inscrição Nome
20701662 ARTHUR DIOGO CALANDRO LOPES
20705904 LUAN ZANELI ROSS
FÍSICA - BACHARELADO (Integral)
Inscrição Nome
20727457 ANISSA AYALA JACKES RIITANO
20725582 BRUNO CARRILHO
20722225 CAMILA FAVARO ALDA
20716070 LAURA SARTORI
FÍSICA - LICENCIATURA (Noturno)
Inscrição Nome
20709644 ADRIANO JUNIOR GOUVEIA GONCALVES
20721271 ROBSON ANTONIO VIANA ROSA QUEIROZ
FISIOTERAPIA (Integral)
Inscrição Nome
20709165 ANA JULIA BENEDICTO
20715195 IAN SALES
20722455 SANDRA SSU YING CHEN
20713601 VITORIA JOAQUIM FRAZAO
GEOGRAFIA (Matutino)
Inscrição Nome
20707176 RAFAEL PIETROSKI GALVAO
GEOGRAFIA (Noturno)
Inscrição Nome
20720755 ISABEL MIRANDA DE ALMEIDA
20731593 VICTOR JOSE SOARES DOS REIS
HISTÓRIA (Matutino)
Inscrição Nome
20720039 LEONARDO FELIPE DUARTE LOPES
20726267 NAYLA LUMY DE ANDRADE KUROKI
HISTÓRIA (Noturno)
Inscrição Nome
20700048 KLEBER MATHEUS BARROZO VOLPATO
20711268 LEONARDO DA SILVA RODRIGUES
20707593 MARINA TRUSS DE ALMEIDA
20717790 WILLIAN JORDAN DE LIMA
JORNALISMO (Matutino)
Inscrição Nome
20701409 BRUNO SANTOS CODOGNO
20704357 GABRIEL ESTEVAO TRINDADE ARAUJO DE OLIVEIRA
JORNALISMO (Noturno)
Inscrição Nome
20726729 GABRIELI CHANTHE DE SOUZA
LETRAS INGLÊS (Noturno)
Inscrição Nome
20732062 NATHALIA TORRESIN DE CARVALHO
20703803 VANESSA HELENA DUARTE BEZERRA
LETRAS PORTUGUÊS (Noturno)
Inscrição Nome
20726289 JEAN CARLOS VITORINO
20731166 JEAN PAULO ANTUNES
20719699 LUIS EDUARDO PERES DE MELLO
MATEMÁTICA - BACHARELADO (Matutino)
Inscrição Nome
20723599 ADHONAY ELPIDIO ALVES DE JESUS
20712429 ALLYSSON ANTONUCCI DE CAMPOS
20723328 BRUNO PATRIOTA COSTA
20726517 JOAO HENRIQUE SERRILHO DE ABREU PAULINO
MATEMÁTICA - LICENCIATURA (Noturno)
Inscrição Nome
20721173 GUILHERME HIROSHI OIKO
20724868 LAURA DUARTE ARANTES
MEDICINA (Integral)
Inscrição Nome
20725118 TALES YUDI OBARA KAWAZOE
MEDICINA VETERINÁRIA (Integral)
Inscrição Nome
20728565 BIANCA HARUMI FUGIVALA
20723375 LETICIA YURI MACHADO YOSHIDA
20707399 LUIZA MURAGA DE OLIVEIRA GOMES
MÚSICA (Vespertino)
Inscrição Nome
20700394 JOAO GABRIEL ALVES DA SILVA
ODONTOLOGIA (Integral)
Inscrição Nome
20713220 AMANDA MEDICI DE RUEDIGER
20709314 ANA LUISA ALVES IANELLO
20723968 ANNA LAURA MORAIS DO AMARAL
20708183 LARESSA LONGO AGRA SIQUEIRA
20727768 TAINARA SABRINE FERRONATTO MARQUES
PEDAGOGIA (Matutino)
Inscrição Nome
20724114 MARIANA ALVES ARROIO DE LIMA
PSICOLOGIA (Integral)
Inscrição Nome
20704988 BEATRIZ RAIMUNDO SAMPAIO
QUÍMICA - BACHARELADO (Integral)
Inscrição Nome
20723324 EDUARDO RADIGONDA LOPES
20724536 GEOVANA DESTRO CARDOSO
20716969 ISABELLA NAOMI SIMOES ENOKIDA
20710093 LAVINIA EDUARDA MATTOS
QUÍMICA - LICENCIATURA (Noturno)
Inscrição Nome
20726738 HELIO JUNIOR SHINKAI ASSANUMA
RELAÇÕES PÚBLICAS (Matutino)
Inscrição Nome
20709026 KAUANE DE OLIVEIRA PEREIRA
20721017 MARIA FERNANDA COLLI SINHORINI
RELAÇÕES PÚBLICAS (Noturno)
Inscrição Nome
20713684 CLARA PANDOLFI AMADOR
SECRETARIADO EXECUTIVO (Noturno)
Inscrição Nome
20710019 TAYNARA DE CASSIA PASCOA
SERVIÇO SOCIAL (Matutino)
Inscrição Nome
20715050 CAIO HENRIQUE CASTRO SANCHES
ZOOTECNIA (Integral)
Inscrição Nome
20709327 ANA JULIA GARCIA SATIN
20726101 CAROLINA DE GENARO
20724317 CESAR AUGUSTO DA SILVA OLIVA
20716705 JEAN CHARLES MARCELL QUIMA DE SOUZA
20719125 LEONARDO DO CARMO MENDES
20705480 MARIA HELENA NUNES RUFINO
20720178 PEDRO TICIANELLI MOLLER
20705371 SUZANY NOGUEIRA LAITE DE ARAUJO
20709600 THEYLOR WILLIAM FERREIRA DA COSTA
Redação Bonde