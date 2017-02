Londrina ganha outro polo em ensino superior

Redação Bonde com N.Com

A Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), homologou a classificação final do teste seletivo, Edital nº 224/2016, referente à contratação de Professores do Campo por tempo determinado. O edital de homologação foi publicado na edição nº 3188 do Jornal Oficial, disponível na página inicial do Portal da Prefeitura.Estão sendo convocados três professores para Docência de Educação Física para Escola do Campo. Outros trinta professores foram convocados para Docência de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo 27 da lista de classificação geral, e três afro-brasileiros. A lista completa de convocados também foi publicada na edição desta sexta-feira (3) do Jornal Oficial.Os candidatos convocados devem comparecer nesta segunda-feira (6), às 13h30, no Auditório da Prefeitura, onde será realizado o aceite de vaga e encaminhamento para perícia e exames médicos.Caso o candidato não realize o aceite de vaga nessa segunda-feira (6), deverá comparecer na Diretoria de Desenvolvimento Humano da SMRH em até dois dias úteis. O atendimento será realizado das 12 às 18 horas, no prédio administrativo da Prefeitura de Londrina, localizado na Avenida Duque de Caxias, 635, 2º andar.No mesmo dia em que realizar o aceite de vaga, o candidato deverá agendar sua perícia médica na Diretoria de Saúde Ocupacional do Município. Os exames admissionais exigidos serão realizados às custas do candidato.O prazo de entrega da documentação exigida para contratação será de até um dia útil após a data de emissão do laudo médico oficial, emitido pela Diretoria de Saúde Ocupacional. Caso o candidato não compareça no prazo estabelecido, será desclassificado automaticamente.O cargo de Professor do Campo foi criado com o objetivo de garantir o atendimento exclusivo nas unidades escolares localizadas na região rural do Município. Segundo a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Mariângela Bianchini, os docentes aprovados no teste seletivo devem ser lotados nas escolas municipais dos distritos, com prioridade para as novas unidades dos Assentamentos Eli Vive I e II."Trata-se de um cargo específico, com carga horária diferenciada em comparação com os professores da área urbana, justamente para que eles possam ficar o dia inteiro na mesma unidade. O foco deste novo cargo é atender, de maneira diferenciada, a Escola do Campo, que conta com várias particularidades", explicou Mariângela.O salário dos cargos é de R$ 4.254,05, com carga horária de 40 horas semanais. O contrato dos professores terá duração de até um ano e pode ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo período.