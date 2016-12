Ricardo Marcelo Fonseca assume como reitor da UFPR

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Em cerimônia que lotou o Teatro da Reitoria, o professor-doutor em Direito Ricardo Marcelo Fonseca foi empossado como novo reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), na noite de segunda-feira (dia 19), em Curitiba.Ele recebeu o cargo do reitor Zaki Akel Sobrinho. A transmissão de cargo foi promovida em sessão solene do Conselho Universitário (Coun), que celebrou ainda os 104 anos da UFPR - a mais antiga e uma das dez mais importantes do Brasil. Na sessão, houve ainda homenagens especiais a docentes, servidores técnico-administrativos e discentes que se destacaram, ao longo do ano.Ao proferir suas primeiras palavras como reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca fez questão de garantir a fala para sua vice-reitora eleita, Graciela de Muniz. Ela disse que se sentia orgulhosa por representar todas as mulheres da UFPR, honrada e agradecida por ter recebido os votos da comunidade universitária. "Ninguém chega sozinho ao cargo que vamos ocupar na UFPR. A Universidade é uma obra de construção coletiva que depende de várias pessoas e de várias gerações", comentou.Na sequência, em seu discurso de posse, o reitor Ricardo Marcelo lembrou a história da UFPR. Afirmou que a Universidade deve encarar o desafio da inclusão e da tolerância, com destaque para as questões de gênero. Disse ainda que a pluralidade com unidade e respeito à diversidade colocará a UFPR como protagonista, em um futuro brilhante. "Nossa riqueza deve ser nossa pluralidade e nossa diversidade. A UFPR deve ser inclusiva, plural e aberta às diferenças", comentou o reitor, que também convidou a comunidade universitária a participar deste processo. "Sonhemos alto e afirmemos o nosso protagonismo no debate público e social neste tempo de incompreensão e ausência de diálogo em que vivemos", disse.O reitor destacou a grandeza da UFPR e de ser a mais antiga do País. "Isso mostra a importância da Universidade e sua sinergia com a sociedade. A UFPR é a alma mater da sociedade paranaense e motivo de orgulho para todos nós".Disse, ainda, que vai criar a Superintendência de Inclusão e de Diversidade e que tem metas e sonhos ousados para a UFPR. "Faremos isso sempre em defesa da Universidade pública", comentou. Afirmou que está consciente dos desafios que terá de enfrentar diante da crise do País. Por isso, pediu o apoio de todas as lideranças políticas e empresariais e a superação das "disputas pequenas" que prejudicam o debate e o desenvolvimento. O reitor da UFPR destacou, ainda, o papel da vice-reitora Graciela Bolzón de Muniz no processo. "Ela sempre se destacou como acadêmica, gestora e professora e foi decisiva em todo o processo", elogiou.A posse do professor Ricardo Marcelo Fonseca foi prestigiada por algumas das mais importantes autoridades públicas e privadas do País e do Estado. Um dos destaques presentes foi do Ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também esteve na UFPR especialmente para cumprimentar o novo reitor.Da cerimônia participaram ainda o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Paulo Roberto Vasconcelos; o secretário estadual de Assuntos Estratégicos, Flávio Arns; o diretor brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek; o vice-presidente e diretor Administrativo do BRDE, Orlando Pessuti; o presidente da Junta Comercial, Ardisson Akel e inúmeras autoridades de Curitiba e do Paraná.Ricardo Marcelo Fonseca venceu a disputa para reitor para um mandato de quatro anos, tendo como vice-reitora eleita a professora Graciela Ines Bolzon de Muniz, na consulta pública promovida nos dias 27 e 28 de setembro. A escolha de Ricardo Marcelo foi referendado pelo ministro da Educação, Mendonça Filho.Ricardo Marcelo Fonseca é aliado dos movimentos sociais e populares, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba (1990) e licenciado e bacharel em História pela UFPR (1990). Especialista em Direito Contemporâneo (PUC-PR/IBEJ - 1993), é mestre em Direito pela UFPR (1998) e doutor em Direito, também pela Universidade Federal do Paraná (2001). Fez seu pós-doutorado na Università degli Studi di Firenze, na Itália (2004). Ex-diretor da Faculdade de Direito da UFPR, é pesquisador nível 1 e integrante do Comitê de Assessoramento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).