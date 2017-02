Universidades estaduais disponibilizam vagas para transferências externas

Redação Bonde com AEN

As universidades estaduais do Paraná já estão divulgando os prazos e as vagas disponíveis nos cursos de graduação para transferências externas. Alunos de outras instituições de ensino superior públicas ou privadas podem se inscrever para o processo de seleção das universidades.A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) oferta 326 vagas em 28 cursos de bacharelado e licenciatura. Os interessados deverão se inscrever em 16 e 17 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, na Sala dos Conselhos, Bloco da Reitoria, no Campus Uvaranas em Ponta Grossa.Na UEPG, a transferência externa é permitida somente a partir do início da segunda série até o início da penúltima série dos cursos de graduação. Para fins de classificação, os candidatos podem utilizar a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). A classificação resultará da somatória da nota do Enem, mais a nota da média aritmética simples das disciplinas cursadas e aprovadas registradas no histórico escolar do candidato.A divulgação dos candidatos classificados está programada para o 3 de março, via edital, no portal da UEPG (www.uepg.br/prograd ).O edital para transferências externas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) será divulgado na segunda quinzena de fevereiro deste ano. O processo de seleção consta na inscrição e entrega da documentação feita pelo candidato. Havendo mais candidatos do que vagas disponíveis, é aplicada prova com o respectivo conteúdo da(s) série(s) imediatamente anterior(es) à vaga pleiteada.A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) publicará em março edital com os prazos de inscrição e detalhes para participar do programa de transferência externa. Uma das ações que entrará em vigor a partir deste ano é a unificação dos processos para ocupação das vagas ociosas. A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Prograd) já definiu as linhas gerais para que a implementação ocorra e prevê divulgar o edital com todas as informações no próximo mês.Na Universidade Estadual de Maringá (UEM) o edital para transferência externa de alunos de instituição pública, privada ou estrangeira será publicado em 10 de março no site da universidade. A publicação do resultado das solicitações será divulgada no dia 31 de março.O número de vagas ofertadas e a relação da documentação necessária para as inscrições estarão disponíveis nos editais nos sites das universidades.